Trani, in possesso di cocaina e marijuana: arrestato un 52enne

In azione gli agenti della Polizia giudiziaria e le unità cinofile

Nella giornata odierna, la squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato di Trani ha arrestato un uomo di 52 anni nella zona residenziale di Capirro. Il tutto nasce a seguito di una più ampia attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto di spaccio di sostanze stupefacenti.L'uomo è stato arrestato perché trovato in possesso, anche presso la sua abitazione, di cocaina e marijuana. Non si conoscono ancora altri dettagli dell'operazione. Gli agenti tranesi sono stati coadiuavati in questa attività dal nucleo cinofili della Polizia di Stato.