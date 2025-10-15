Trani, inseguimento da film nelle campagne di Capirro: auto finisce contro un muretto, conducente in fuga a piedi

Un inseguimento da action movie a Trani, nella zona di Capirro, dove un'auto con movimenti sospetti ha attirato l'attenzione di un militare fuori servizio. L'uomo, notando il comportamento anomalo del veicolo, ha prontamente segnalato la situazione ai Carabinieri in pattugliamento. Pochi minuti dopo, l'auto è stata intercettata dal Nucleo Radiomobile, ma il conducente non si è fermato all'alt intimato dagli agenti. Ne è nato un inseguimento ad alta velocità, terminato in un'area di campagna dove il mezzo si è schiantato contro un muretto in pietra. Il guidatore è riuscito a darsi alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce tra le campagne circostanti. Il veicolo, che non risulterebbe rubato, è stato posto sotto sequestro per accertamenti. Le forze dell'ordine stanno ora indagando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare il fuggitivo.(Fonte: Amica9tv)