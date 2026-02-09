Dante Alighieri
Trani, l'iconografia della Pace tra arte sacra e letteratura dantesca, se ne parlerà in Biblioteca

Il prossimo 10 febbraio un dialogo promosso dalla Città di Trani e dal Comitato "Dante Alighieri"

Trani - lunedì 9 febbraio 2026 Comunicato Stampa
"Scambiatevi un segno" di Pace è il titolo della conversazione che Don Antonio Scattolini, referente per il servizio della Pastorale dell'Arte per la diocesi di Verona, terrà presso la Biblioteca "Bovio" martedì 10 febbraio 2026 alle ore 17.30, nell'incontro promosso dalla Città di Trani con la collaborazione del Comitato Dante Alighieri di Trani ed altre Associazioni.

La conversazione parte dalla riflessione sulla nota dantesca relativa a San Francesco: "...amore e meraviglia e dolce sguardo..." (Pd.c.XI) e considera l'iconografia dell'abbraccio tra San Francesco e San Domenico, uno dei temi più significativi dell'arte sacra, che simboleggia l'unione di due carismi diversi al servizio della Chiesa. È Dante ad immortalare e celebrare l'unione di intenti dei due Santi attraverso le parole di San Tommaso che nel canto XI del Paradiso racconta la vita di San Francesco. L'iconografia dell'abbraccio tra i due Santi è un potente simbolo di unità e dialogo che perpetua la fraternità tra gli uomini e dona un profondo significato all'invito, quanto mai urgente e contemporaneo, alla Pace.
