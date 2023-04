Trani: la chiamata di un bimbo a Telefono Azzurro porterà la sua mamma in Tribunale

Pare che dietro la vicenda ci sia una situazione di affidamento congiunto a seguito di una separazione laddove invece i figli sarebbero voluti rimanere col padre. E, probabilmente a seguito di un rimprovero considerato troppo severo, l'ennesimo di una educazione denunciata come eccessivamente rigida e a cui si sarebbe aggiunto uno schiaffo, un bambino si è rivolto a Telefono Azzurro, la onlus italiana nata nel 1987 con lo scopo di difendere i diritti dell'infanzia, riconosciuta con una Convenzione ONU due anni più tardi.A seguito dell'episodio, dal sapore amaro di rapporti e situazioni difficili che finiscono per ripercuotersi sui bambini, il marito della donna avrebbe denunciato quest'ultima per maltrattamenti ai figli.Ascoltata dai giudici, la donna avrebbe negato ogni responsabilità.L'udienza è fissata per il 26 giugno.