Il Comune di Trani lancia il Bando contro le truffe agli anziani: 21.600 Euro per associazioni del Terzo Settore

Campagne informative/formative: attraverso la distribuzione di opuscoli e vademecum con consigli pratici, e l'organizzazione di incontri formativi presso centri anziani, case di riposo e altri luoghi di aggregazione. Questi incontri vedranno anche la partecipazione delle Forze dell'Ordine per simulare e descrivere le truffe più comuni, rendendo gli anziani più consapevoli e preparati.

Misure di prossimità: con l'istituzione di "infopoint" mobili in luoghi frequentati dagli anziani (mercati, farmacie, uffici postali, piazze) per intercettarli e fornire supporto diretto, oltre alla somministrazione di questionari per monitorare la situazione. Verranno promosse anche attività di socializzazione per prevenire l'isolamento e la solitudine.

Interventi di supporto: attivazione di numeri verdi o numeri di emergenza, soprattutto in periodi critici come i mesi estivi, e l'apertura di sportelli di sostegno psicologico per le vittime di truffe.

Sono aperti i termini dell'Avviso Pubblico del progetto di contrasto alle truffe agli anziani, al fine di individuare un soggetto del Terzo Settore con comprovata esperienza nel settore degli anziani, a cui affidare le attività previste dall'avviso allegato. La scadenza dei termini è fissata per le ore 12 di lunedì 11 agosto 2025. Un Fronte Comune Contro le Truffe agli Anziani a Trani.Il Comune di Trani scende in campo con determinazione per proteggere la fascia più vulnerabile della popolazione: gli anziani. Grazie a un finanziamento di 21.663,28 euro assegnato dal Ministero dell'Interno attraverso il Fondo Unico di Garanzia, l'Amministrazione ha pubblicato un Avviso Pubblico rivolto alle Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale per realizzare una "Campagna di Prevenzione per il Contrasto delle Truffe agli Anziani".L'iniziativa, che prende il via dopo l'accoglimento della richiesta del Comune da parte della Prefettura BAT a dicembre 2024, si propone di attuare un progetto articolato in diverse tipologie di intervento, tutte incentrate sulla prevenzione e il supporto. Nello specifico, le associazioni selezionate dovranno occuparsi di:L'obiettivo primario è scongiurare situazioni di rischio e fornire un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà. Il Comune di Trani cerca un partner del Terzo Settore con comprovata esperienza nel settore degli anziani, iscritto da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Le associazioni interessate hanno tempo fino alle ore 12:00 del 10 agosto 2025 per presentare la propria istanza, corredata da una relazione progettuale dettagliata. Il progetto non solo mira a proteggere la popolazione anziana dalle truffe, ma sottolinea l'importanza della collaborazione tra enti pubblici e il mondo del volontariato per costruire una comunità più sicura, informata e solidale.