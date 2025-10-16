Turisti a Trani
Turismo

Trani Medievale, visite guidate gratuite nel centro storico dal 26 ottobre

Previste anche perfomance teatrali

Trani - giovedì 16 ottobre 2025 8.23
Al via domenica 26 ottobre con inizio alle ore 10 un ciclo di appuntamenti dal titolo "Trani Medievale: Fede, Misteri e Imperatori" che intrecciano visite guidate e teatralizzazioni dal vivo nei luoghi più suggestivi della città. Organizzata dalla Turenum Pro Loco Trani, l'intera iniziativa nasce con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale di Trani attraverso esperienze immersive e narrative che fondono conoscenza, emozione e partecipazione. Il progetto è finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito dell'Avviso 2025 per l'erogazione di contributi alle associazioni Pro Loco della Regione Puglia, ed è un importante riconoscimento che premia l'impegno della Pro Loco Turenum nel promuovere la cultura e l'identità locale attraverso iniziative di qualità e alto valore esperienziale.

Queste domeniche culturali mattutine si avvalgono della collaborazione del Teatro del Viaggio, diretto da Gianluigi Belsito, compagnia teatrale non nuova ad eventi che mettono da parte i classici palcoscenici per avvalersi di ambientazioni suggestive, autentiche scenografie naturali per le loro rappresentazioni. "Esodo" è il titolo del primo appuntamento, in scena il 26 ottobre con replica il 9 novembre presso Palazzo Beltrani.

L'evento si apre con una visita guidata nel quartiere della Giudecca, a cura delle guide professionali Fabio Vitale e Leonardo Evangelista, che accompagnano i partecipanti alla scoperta dei luoghi oggetto della successiva teatralizzazione. Quest'ultima è un viaggio nella cultura dei popoli sul tema della partenza e della Diaspora, che prende avvio dagli scritti più antichi per giungere fino ai testi contemporanei, senza seguire un ordine cronologico: dalla Bibbia a Dante, da Shakespeare ai Salmi. In scena Gianluigi Belsito e Marco Jacopo Montaruli.

Gli altri appuntamenti in programma, per i quali seguiranno altre comunicazioni, hanno per titolo "Federico II e il sogno della conoscenza" (7 dicembre 2025 e replica 4 gennaio 2026) ed "I Templari e i misteri svelati" (18 gennaio 2026)

La partecipazione è gratuita a numero limitato, ed è necessaria la prenotazione telefonica obbligatoria (età minima 14 anni). Gli organizzatori invitano i partecipanti a rispettare con precisione la prenotazione effettuata, per garantire a tutti la possibilità di prendere parte agli eventi e non svantaggiare chi desidera partecipare.
Info e prenotazioni:
375-5575405
www.prolocotrani.it
