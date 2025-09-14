Polizia locale
Polizia locale
Enti locali

Trani, multe stradali, accertati crediti per 1,1 milioni di euro

La Polizia Locale fa il punto sulle sanzioni emesse nei primi otto mesi del 2025

Trani - domenica 14 settembre 2025
Con un atto dirigenziale (nr.1180 ell'08/09/2025) la Polizia Locale di Trani ha formalizzato l'ammontare delle entrate derivanti dalle sanzioni al Codice della Strada per i primi otto mesi del 2025. Si tratta di una procedura periodica e obbligatoria, fondamentale per la corretta gestione del bilancio comunale. L'atto non introduce nuove multe né riguarda specifici sistemi di controllo, ma serve a "cristallizzare" un dato: il valore totale dei verbali emessi e in corso di notifica in un dato periodo. In pratica, il Comando della Polizia Locale comunica ufficialmente all'ufficio Ragioneria del Comune il valore dei crediti che l'ente ha il diritto di riscuotere. È un passaggio chiave per una pianificazione finanziaria trasparente, simile a un'azienda che registra tutte le fatture emesse.

Questi sono i numeri, sottolineando, questo è importante, che questa non è la cifra già incassata, ma il valore totale dei verbali che il Comune prevede di riscuotere:
  • Il documento della Polizia Locale "accerta", ovvero certifica come credito esigibile, somme sanzionatorie per il periodo 1° gennaio - 29 agosto 2025;
  • € 1.009.641,12, è l'importo derivante dalle sanzioni vere e proprie, la cifra mostra un incremento di circa 200.000 euro rispetto all'ultimo accertamento di luglio, indicando il volume di attività degli ultimi due mesi.
  • € 85.516,61 è la somma relativa al recupero delle spese di notifica e amministrative.
Per arrivare a una stima realistica, il calcolo è molto preciso. Si parte dal valore totale dei verbali per cui è già iniziato il processo di notifica e da questo si sottraggono tutte le multe "incerte": quelle annullate, quelle con un ricorso in atto e quelle ancora in fase preliminare. Il sistema tiene anche conto della riduzione attesa per i numerosi pagamenti che avvengono con lo sconto del 30% entro i primi cinque giorni.

L'atto della Polizia Locale viene trasmesso agli uffici finanziari per essere registrato nel bilancio 2025. Questa cifra, sebbene precisa, è dinamica: verrà aggiornata nei prossimi mesi in base agli incassi effettivi, agli esiti dei ricorsi e alle eventuali maggiorazioni per i pagamenti in ritardo. In conclusione, si tratta di un'operazione tecnica essenziale che garantisce ordine e correttezza nei conti del Comune.

Al di là della correttezza contabile dell'atto, un dato balza all'occhio: l'incremento di oltre 200.000 euro nell'accertamento dei crediti tra l'inizio di luglio e la fine di agosto. Si tratta del periodo di massima affluenza turistica. Un'analisi completa di questo numero richiederebbe di conoscere in dettaglio le cause delle sanzioni (sosta vietata, ZTL, ecc.), ma non si sarebbe lontani dal vero ipotizzando che gran parte di questo importo derivi da infrazioni legate ai parcheggi. Questo dato, letto in controluce, solleva una questione strategica per la città.

La cronica mancanza di aree di sosta, specialmente in estate, assume per Trani, che si fregia del titolo di "Città Turistica", connotati decisamente preoccupanti. L'aumento delle multe diventa così un'arma a doppio taglio: se da un lato testimonia l'attività di controllo della Polizia Locale, dall'altro potrebbe essere l'indicatore di un'infrastruttura di accoglienza insufficiente, che trasforma la ricerca di un parcheggio in una fonte di stress per residenti e visitatori, e in una potenziale sanzione. Più che un dato contabile da registrare a bilancio, dunque, questo numero dovrebbe essere letto come uno stimolo per una riflessione seria e non più rimandabile sulla mobilità e su un piano parcheggi all'altezza della vocazione turistica della città.
Polizia Locale Trani - Sanzioni genanio/agosto 2025Documento PDF
  • Polizia Locale
Altri contenuti a tema
1 A Trani una nuova segnaletica stradale per "maggior ordine e sicurezza” Politica A Trani una nuova segnaletica stradale per "maggior ordine e sicurezza” L'Assessora Di Lernia : «Attività completate, risposta immediata alla cittadinanza»
Nuova segnaletica sul lungomare di Trani: divieti di sosta e transito il 4 e 5 settembre Attualità Nuova segnaletica sul lungomare di Trani: divieti di sosta e transito il 4 e 5 settembre L'ordinanza della Polizia Locale per installare la nuova segnaletica nell'area di sosta tra via Tasselgardo e via Palagano
29 La videosorveglianza della Città di Trani funziona: le prime salate sanzioni Ambiente La videosorveglianza della Città di Trani funziona: le prime salate sanzioni L'assessora Cecilia di Lernia pubblica i primi dati del sistema e loda "il senso di appartenenza" di chi rispetta le regole
Ordinanza illegittima a Piazzale Chiarelli: la verità Politica Ordinanza illegittima a Piazzale Chiarelli: la verità La Polizia Locale di Trani chiarisce l'episodio di confusione e irregolarità
Sosta selvaggia o divieto abusivo? Il Consigliere Vito Branà chiede chiarimenti su Piazzale Chiarelli Politica Sosta selvaggia o divieto abusivo? Il Consigliere Vito Branà chiede chiarimenti su Piazzale Chiarelli Il consigliere pentastellato presenta un'interrogazione a risposta scritta per la viabilità ed i divieti di sosta durante la Festa Patronale
1 Leonardo Cuocci Martorano è il Comandante "stabile" della Polizia Locale di Trani Attualità Leonardo Cuocci Martorano è il Comandante "stabile" della Polizia Locale di Trani Il dott. Cuocci Martorano ha vinto il concorso pubblico: la Città di Trani si è assicurata la guida a tempo indeterminato della Polizia Locale
1 Monopattini Elettrici, stamani controlli mirati della Polizia Locale: sicurezza e prudenza al centro dell'attività Monopattini Elettrici, stamani controlli mirati della Polizia Locale: sicurezza e prudenza al centro dell'attività L'Amministrazione Comunale di Trani avvia un'azione di indirizzo educativo, l'Assessora Di Lernia sottolinea l'importanza della consapevolezza per un mezzo sempre più diffuso, ma pericoloso
Lavori in via De Robertis e via Togliatti a Trani: modifiche alla viabilità dal 10 Giugno al 10 Luglio Vita di città Lavori in via De Robertis e via Togliatti a Trani: modifiche alla viabilità dal 10 Giugno al 10 Luglio Saranno eseguiti scavi per l'interramento di tubazioni del gas
Soccer Trani, tre punti e sofferenza, Moscelli: «Vittoria di cuore, ma merito più rispetto»
14 settembre 2025 Soccer Trani, tre punti e sofferenza, Moscelli: «Vittoria di cuore, ma merito più rispetto»
Il Gruppo Scout Trani 1 saluta don Enzo: «Guida e compagno di cammino, la nostra storia è intrecciata alla tua»
14 settembre 2025 Il Gruppo Scout Trani 1 saluta don Enzo: «Guida e compagno di cammino, la nostra storia è intrecciata alla tua»
È già un grande Trani! Lucarelli regala il successo alla Soccer contro il Don Uva
14 settembre 2025 È già un grande Trani! Lucarelli regala il successo alla Soccer contro il Don Uva
Giornata Europea della Cultura Ebraica 2025
14 settembre 2025 Giornata Europea della Cultura Ebraica 2025
Aziende della Bat premiate alla Camera dei Deputati
14 settembre 2025 Aziende della Bat premiate alla Camera dei Deputati
A Trani i più piccoli “imparano a pedalare”
14 settembre 2025 A Trani i più piccoli “imparano a pedalare”
Incendio in un negozio cinese in via Malcangi, danni ma nessun ferito
13 settembre 2025 Incendio in un negozio cinese in via Malcangi, danni ma nessun ferito
Settant'anni senza Don Pasquale Uva: il suo sogno vive ancora
13 settembre 2025 Settant'anni senza Don Pasquale Uva: il suo sogno vive ancora
Don Uva-Soccer Trani, Moscelli: «Tifosi? Ci rendono orgogliosi. Daremo il massimo»
13 settembre 2025 Don Uva-Soccer Trani, Moscelli: «Tifosi? Ci rendono orgogliosi. Daremo il massimo»
Azzurro Donna lancia la sfida, Rosa Uva: "Serve una politica che parta dall'ascolto "
13 settembre 2025 Azzurro Donna lancia la sfida, Rosa Uva: "Serve una politica che parta dall'ascolto"
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.