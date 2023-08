Trani nella rete regionale dei Nodi Galattica

La presentazione delle attività progettuali alla cittadinanza domenica 27, in piazza Mazzini, a partire dalle 18.30

Avviata la fase di start up del progetto Galattica - Rete Giovani Puglia, il Comune di Trani intende presentare ai propri cittadini le iniziative ed i laboratori che costituiscono il programma dell'intervento del Nodo ed i relativi partner del progetto.

La Festa dei Popoli, che si terrà domenica 27 in Piazza Mazzini, vero e proprio tripudio di suoni, sapori, saperi e culture, ha l'obiettivo di mettere al centro i giovani, i loro bisogni e le loro competenze. Per tale ragione, l'Amministrazione ha scelto di presentare in tale sede le attività del progetto "Galattica".

Prenderanno parte all'evento l'Assessora Alessandra Rondinone con delega alle Politiche Giovanili e le associazioni parte della rete di partenariato locale che hanno deciso di partecipare all'iniziativa.

Seguirà nei prossimi giorni l'inaugurazione ufficiale del Nodo di Trani presso la biblioteca Comunale "Giovanni Bovio", già punto di riferimento della comunità giovanile cittadina, la quale ospiterà le iniziative e gli eventi promossi dai partner locali.

Cittadinanza attiva in chiave europea, scambio interculturale, promozione dell'attivismo giovanile, sviluppo e potenziamento di skills utili alla crescita e alla formazione delle giovani generazioni sono gli obiettivi di "Galattica".

In sinergia con la rete regionale, il Nodo di Trani favorirà la valorizzazione delle politiche giovanili cittadine attraverso gli strumenti di condivisione e i canali di promozione messi a disposizione dalla Regione Puglia per la creazione di una rete efficace di servizi di informazione e di accompagnamento dedicati ai giovani alla perenne ricerca di spazi di espressione e aggregazione.