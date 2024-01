Turismo: c'è anche Trani tra i trenta Comuni in un progetto della Chambre de Commerce Italienne di Nizza

C'è anche Trani tra i trenta comuni italiani (anche se il nome dell'iniziativa ne prevede dieci) con cui la Chambre de Commerce italiana di Nizza vuole creare nuove connessioni turistiche e, dunque dal grande valore economico per l'intero indotto. L'obiettivo principale di tale iniziativa è promuovere il turismo dei comuni aderenti attraverso diverse strategie di comunicazione e marketing territoriale in Francia. Ciò include la creazione di materiale pubblicitario condiviso attraverso i canali ufficiali della Camera di Commercio, la pubblicazione di informazioni su importanti testate giornalistiche della Costa Azzurra e l'organizzazione di fiere ed eventi promozionali per facilitare le relazioni tra le amministrazioni dei due paesi.Grazie alle numerose adesioni, la Camera di Commercio Italiana di Nizza ha ora l'opportunità di stabilire legami profondi con le amministrazioni di diversi nuovi comuni italiani di grande rilevanza culturale e turistica, rafforzando al contempo la collaborazione con gli aderenti delle vecchie edizioni che desiderano estendere la loro partecipazione anche per l'anno 2024. Tra questi, citiamo Genova, Cuneo, Urbino, Pisa, Livorno, Parma, Val Mivola, Bra, Ventimiglia, Sanremo, Alassio Levanto, Taggia, la Vallestura, Imperia e tra le perle del Sud, oltre Trani, Sorrento e Tropea.Tra le nuove destinazioni che arricchiscono il progetto "10 comuni" possiamo menzionare Ferrara insieme a Viterbo, Sant'Elpidio a Mare, Bordighera, Porto San Giorgio, Mondovì, Servigliano, Viareggio, Pavia, Valle Maira, Valle Grana e Courmayeur.Questa sinergia transfrontaliera, promossa dalla Camera di commercio Italiana di Nizza, rappresenta un'opportunità per i territori italiani di promuoversi nella Costa Azzurra, ma costituisce anche un'importante occasione per il pubblico francese di esplorare nuovi orizzonti e offrendo alle amministrazioni francesi monegasche e della Costa Azzurra di prospettare nuovi partenariati al fine di arricchire le proprie attività; aprendo le porte a fruttuose partnership e scambi culturali, grazie ai contatti con diverse amministrazioni italiane della Camera di commercio Italiana di Nizza.Questi nuovi partner portano con sé le tradizioni locali, la cucina autentica e la ricca storia dei loro territori, contribuendo a creare un mosaico culturale importante. Per il pubblico francese, questa è un'opportunità unica di immergersi in una varietà di destinazioni italiane, scoprendo non solo le icone turistiche più conosciute, ma anche le gemme meno note e autentiche che caratterizzano i territori più remoti.In conclusione, l'obiettivo fondamentale del progetto "10 Comuni" è creare una connessione le comunità italiane e la vivace realtà culturale della Costa Azzurra, offrendo al pubblico francese l'opportunità di scoprire i gioielli nascosti della penisola italiana. Questa iniziativa va oltre il turismo tradizionale, promuovendo una profonda connessione tra le città coinvolte e creando legami duraturi attraverso partenariati collaborativi.(Foto di Giuseppe Stringaro)