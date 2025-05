Trani ospita un forum di alto livello su "Trump 2.0" e il futuro geopolitico

Il 28 maggio il Polo Museale di Trani sarà il palcoscenico per un confronto sull'impatto della politica americana su Europa, Italia e Mezzogiorno.

Powered by

Sarà la Sala Convegni del prestigioso Polo Museale di Trani, mercoledì 28 maggio alle ore 16.30, ad ospitare il Forumpromosso da Universitas Mercatorum in sinergia con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonchè con l'Ordine degli Avvocati di Trani.Di alto profilo il parterre dei relatori e degli interventi che sostanzieranno le varie sessioni del Forum. Dopo i saluti istituzionali delle varie autorità e l'apertura lavori affidata al Magnifico Rettore di Universitas Mercatorum,gli approfondimenti saranno affidati a( Professore Associato di Storia delle Relazioni Internazionali/Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane) ;i (Direttore Policy Observatory School of Governement della Luiss;(Direttore Dipartimento Scienze Politiche della Luiss);(Direttore Milano Finanza).In chiusura di incontro i contributi del sen.(vice presidente della Commissione Finanze del Senato) e dell'on.(componente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati)."Sarà un confronto a più voci, tutte autorevoli, su quello che è, al momento, il tema di politica economica più scottante a livello internazionale -in sede di presentazione dell' Evento. Ma nonostante la forte specificità e complessità dell' argomento ed il carattere formativo dell' incontro, abbiamo inteso aprire le porte anche ad esponenti di diversi settori economici e professionali". A moderare i lavori sarà Massimiliano Melilli, caporedattore di RaiNews24.