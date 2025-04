Trani presa d'assalto dalle auto, i primi bilanci del fine settimana: fioccano le sanzioni

3 foto Poliza Locale Trani - Sanzioni Pasquetta 2025

Dal giovedì notte, in concomitanza con la Processione della SS. Addolorata, e la mattinata di oggi, giorno del Lunedì dell' Angelo, non c'è stata tregua a Trani presa d'assalto, fra Centro Storico e Lungomare, dalle auto di coloro che hanno deciso di raggiungere la nostra città.Grande lavoro della Polizia Locale che oltre che impegnata a regolare il traffico, ha dovuto comminare sanzioni, nonostante tutte le iniziative di sensibilizzazione organizzate vocate al rispetto del Codice della Strada, in particolar modo legate ad esempio al lasciare liberi gli stalli per i disabili o il non occupare le discese dei marciapiedi per loro predisposti, senza poi parlare del classico divieto di sosta.Nella giornata di venerdì ci sono state circa 40 rimozioni di mezzi e circa 50 multe. Tra sabato, domenica e la mattinata di oggi le sanzioni sono state oltre 120: numeri che parlano da soli e che testimoniano in ogni caso il certo presidio del territorio tranese atteso che oltre le ovvie sanzioni per le evidenti violazioni del codice della strada, gli uomini e le donne della Polizia Locale hanno dovuto affrontare un fine settimana davvero "complicato" in ordine al traffico che è stato altresì ben governato.In particolare nella giornata di oggi dove, tranne qualche breve ed atteso rallentamento su determinati snodi, intorno alle ore 12:00, sulle rotatorie di via Palermo e Via Istria, e la concentrazione di traffico alla stessa ora tra Piazza della Repubblica e su Corso Vittorio Emanuele, tutto è fluito regolarmente.