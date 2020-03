Trani ritorna protagonista sulla Rai nel programma "Di là dal fiume e tra gli alberi"

Trani non è solo la cattedrale di San Nicola che si specchia maestosa nel mare o il Castello Svevo di Federico II. È anche la terra dove sono nati gli Ordinamenta Maris, dove nelle notti d'estate si danza a ritmo di tango, dove si svolgono i Dialoghi di Trani, uno dei festival letterari più importanti del Mezzogiorno. Lo ha raccontato il documentario di Monica Ghezzi "Trani, città di pietra e di mare" andato in onda ieri sera su Rai5 per la seconda stagione di "Di là dal fiume e tra gli alberi".Scavando sotto la pietra, dal biancore abbagliante, si intravede l'anima di una città vivace e inaspettata. È la Trani che nelle notti d'estate danza nelle piazze a ritmo di tango, o quella delle campionesse del calcio femminile che negli anni '80 hanno riempito stadi e fatto sognare migliaia di tifosi. Quella della dolce vita tranese che ha cullato le star della moda e della musica, come Gian Belmondo, estroso musicista e astrologo che ancora canta con la voce di un crooner. È la città dove Rosanna ha creato "I Dialoghi di Trani", uno dei festival letterari più importanti del mezzogiorno e dove, passeggiando sulla darsena, puoi incontrare un giovane campione di vela come Valerio, o Giuseppe, poeta-marinaio dai lunghi capelli, che venera il mare come un'autentica divinità. È la terra dove sono nati gli Ordinamenta Maris: il più antico codice di diritto marittimo del mediterraneo. Lo hanno raccontato, con l'orgoglio per le proprie origini, Andrea Moselli e Maria Grazia Marchese che, nella vita, fanno le guide turistiche.È infine la città che ospita un antico quartiere ebraico, dove recentemente è stata restituita al culto originario la sinagoga Scolanova, anche grazie a Francesco, musicista di fama internazionale e cacciatore di spartiti.In questa città scolpita nella pietra e che sembra sorgere dal mare, scopriamo allora un'altra Trani, dove le persone e le loro storie si incrociano, si rimandano l'una all'altra, componendo il ritratto di un luogo unico per originalità e singolare bellezza.Un documentario a 360° che ha raccontato una Trani inedita e mai raccontata finora.Clicca qui per rivedere la puntata.