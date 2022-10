Trani t'incanta 2022, il Comune alla ricerca d'iniziative da organizzarsi a Natale

A tal fine si invitano gli esercenti, le associazioni, i comitati ed altri soggetti operanti nei settori del commercio, del turismo e della cultura, a formulare manifestazione di interesse per la realizzazione di attività di animazione ed intrattenimento idonee a offrire occasione di svago per i turisti ed i residenti e che favoriscano lo sviluppo del territorio ed il rilancio del sistema turistico locale.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate, utilizzando la modulistica allegata, entro il 31 ottobre 2022 per le attività da realizzare nei mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023. Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate a mezzo PEC all'indirizzo gabinetto.sindaco@cert.comune.trani.bt.it o direttamente presso l'ufficio di protocollo del Comune. Non saranno considerate ricevibili le manifestazioni d'interesse presentate in maniera difforme o dopo i termini di scadenza indicati.

Le manifestazioni d'interesse dovranno riferirsi ad iniziative liberamente fruibili da parte del pubblico, fatti salvi i maggiori servizi offerti dall'organizzatore a richiesta dell'avventore.

I soggetti proponenti dovranno essere in regola con i requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione (art.80 D.Lgs. n°50/2016). Il Comune di Trani si riserva di effettuare controlli a campione per la verifica del requisito.

Presentato dall'Assessorato al marketing ed alla promozione territoriale, il Comune di Trani, in linea con le finalità dell'azione amministrativa previste dall'art.9, comma 10 dello Statuto comunale e richiamandosi al principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art.118 della Costituzione, intende avvalersi dell'apporto di soggetti terzi per la programmazione di iniziative di carattere turistico e culturale finalizzate a sostenere l'economia e le produzioni locali.