Trani tra le 10 località pugliesi da visitare secondo Fanpuglia.it

C'è anche Trani tra le 10 località per chi decidesse di trascorrere le proprie vacanze in Puglia secondo il giornale Fanpuglia.it.«Trani - si legge - è una città elegante e raffinata, situata sulla costa adriatica. Il suo simbolo è la Cattedrale di San Nicola Pellegrino, un magnifico esempio di architettura romanica pugliese, che si affaccia direttamente sul mare. Il porto di Trani è uno dei più belli d'Italia, con una vivace passeggiata e numerosi ristoranti di pesce dove gustare le specialità locali. Il Castello Svevo, costruito da Federico II, è un'altra attrazione imperdibile, così come la Sinagoga Scolanova, una delle più antiche d'Europa ancora in uso. Trani è anche famosa per il suo vino, il Moscato di Trani, che puoi degustare nelle cantine locali».Oltre Trani, Fanpage consiglia anche Bari, Lecce, Alberobello, Polignano a Mare, Ostuni, Otranto, Gallipoli, Martina Franca e Monopoli.