Trani Triathlon 2022, un'organizzazione impeccabile in uno scenario splendido tra agonismo e solidarietà

Una straordinaria partecipazione di atleti da ogni parte d'Italia, da Bolzano a Trapani, ha animato la città di Trani per la. Circa 350 gli iscritti per le tre gare svoltesi tra sabato 10 e domenica 11 settembre.A fare da protagonista anche una splendida giornata di sole propiziatoria di ottimi risultati. Sullo sfondo la bellezza incontestabile della baia del Pescatore sul Lungomare di Colonna e di tutta la Perla dell'Adriatico. Una folla festante ha incitato i triatleti durante il percorso, dallo start sino al traguardo., gara clou della manifestazionericonosciuta dal CONI e dalla FITRI (Federazione Italiana Triathlon), sotto l'egida della FITRI Puglia, gli atleti hanno raggiunto il traguardo dando tutto in termini di impegno e di energie dopo 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa. Per la 'Sprint Assoluti maschili' con la pettorina n.144in meno di un'oradella MKT Draph con un tempo di 54 minuti e 13 secondi, seguito, ad una manciata di secondi, da Enrico Schiavino con il tempo di 54 primi e 23 secondi e Riccardo Pavone con 54 e 31, entrambi gli atleti militano nella Magma Team. Nella top five di questi ironmen figurano anche Marcello Roncone, arrivato quarto, e al quinto posto Pasquale Di Ghionno, l'atleta abbruzzese che l'anno scorso vinse proprio a Trani la competizione multidisciplinare.la Magma Team con tre atlete sul podio. Ha tagliato per prima il traguardo in 59 minuti e 43 secondi, seguita da Irene De Luca con un tempo di 59 primi e 56 secondi e da Gaia Patrinicola in un'ora e due minuti. Quarta e quinta rispettivamente Vanessa Lafronza del Cus Bari e Claudia Casola della MKT Draph., infatti,. Tutti i risultati ufficiali sulla pagina https://www.icron.it/newgo/#/classifica/20222168 , per volontà del suo presidente,, della responsabile della sezione Progetti sociali,e del fiduciario CONIin quello che è diventato il sogno di tutta la comunità cittadina, ovvero superare il dramma della malattia che gli ha portato via gli arti inferiori, per rialzarsi ed abbracciare nuovamente il mondo. Ospite speciale della manifestazione un grande campione paralimpico,All'impeccabile organizzazione della A.S.D. Tommaso Assi, egregiamente coordinata dai responsabili tecnici, con i tanti volontari delle Associazioni di volontariato e il coordinamento della Polizia Municipale di Trani, proiettati a rendere confortevoli e sicure le gare, il plauso delle autorità sportive presenti, tra cui il presidente della FITRI PUGLIAe il delegato per il CONI della BAT«Trani diventa sempre più splendido palcoscenico di eventi di caratura sportiva di assoluto rilievo – ha commentato il presidente dell'A.S.D. Atletica Tommaso Assi,– senza mai dimenticare, oltre ai valori dello sport, quelli della solidarietà, che saranno al centro anche delle gare della "Trani in corsa" del prossimo week end. Siamo entusiasti che la macchina organizzativa abbia funzionato al meglio e che manifestazioni di questo peso – conclude Assi - possano portare uno sviluppo del territorio e contribuire all'indotto turistico della città di Trani, vista la numerosa affluenza di atleti provenienti da tutto lo stivale con rispettive famiglie al seguito».