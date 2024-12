Trani: tutto pronto per il concerto “Il Natale nel Barocco” del 28 dicembre al Santuario Madonna del Carmine

Abbiamo intervistato il direttore artistico dell'associazione "Lacarvella", promotrice dell'evento, che ha spiegato la genesi e lo sviluppo dell'evento, che sarà anche patrocinato dal Comune di Trani.- Qual è la particolarità di questo concerto di Natale? Cosa lo differenzia dagli altri?La particolarità di questo concerto di Natale è la sua ambientazione unica e l'atmosfera che si crea in un contesto così suggestivo come una chiesa. Questo concerto non si limita a offrire musica natalizia tradizionale, ma si distingue per una fusione tra il sacro e il profano, unendo la spiritualità delle festività con una proposta musicale variegata originale.- Quale sarà il repertorio?Il repertorio comprenderà una selezione di brani tradizionali di Natale, come i canti popolari. Potrebbero essere inclusi arrangiamenti speciali di brani famosi, come "Jingle Bell rock","Joy to the World", "Astro del ciel", "Let it Snow", "Gli angeli delle campagne" e "Happy Xmas", reinterpretati dalla band in modo originale. La varietà stilistica renderà il concerto interessante per un pubblico ampio, spaziando tra il gospel, il jazz, la musica popolare la musica da chiesa.- Cosa ha influenzato la scelta della Chiesa della Madonna del Carmine come location del concerto?La chiesa della Madonna del Carmine è stata scelta per la sua bellezza architettonica e la sua acustica ideale per un concerto di questo tipo. Il luogo offre un'atmosfera intima e spirituale, che si presta perfettamente ad un evento che vuole celebrare il Natale in modo speciale.Inoltre, la chiesa è un luogo di grande valore storico e culturale, che contribuisce a dare un senso di solennità e di connessione con le tradizioni religiose musicali del periodo natalizio.Il concerto si terrà nel Santuario della Madonna del Carmine, in piazza Tiepolo a Trani, il 28 dicembre alle ore 20:30 ed è gratuito. Inserito nel cartellone di Natale di Trani gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio della Regione Puglia.