Città di Trani
Città di Trani
Politica

Trani, varata la nuova Giunta: Briguglio, Cornacchia e Pompilio entrano in squadra. Bottaro trattiene il Bilancio

Ufficializzati i nomi dei tre nuovi assessori. Rimodulate le deleghe per Rondinone e Di Lernia. Restano in capo al Sindaco i tributi e le finanze dopo l'uscita di Lignola

Trani - giovedì 5 febbraio 2026 13.29
Dopo l'annuncio mattutino di una rimodulazione "generosa" e proiettata al futuro, il Sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha sciolto le riserve ufficializzando i nomi che comporranno l'esecutivo cittadino per l'ultimo scorcio di mandato. Una manovra che non è solo un avvicendamento tecnico, ma una vera e propria redistribuzione di pesi politici volta a consolidare il perimetro della coalizione in vista delle amministrative di maggio.

I nuovi ingressi: Briguglio, Cornacchia e Pompilio - La nuova squadra vede l'ingresso di tre figure alle quali sono stati affidati comparti strategici e delicati:
  • Dott. Domenico Briguglio: Assume gran parte delle competenze dell'ex assessora Cecilia Di Lernia. Si occuperà di Polizia Locale, sicurezza del territorio, protezione civile e viabilità, aggiungendo il coordinamento della cura dei luoghi, infrastrutture, reti e i rapporti con il Consiglio Comunale.
  • Dott.ssa Irene Cornacchia: A lei è affidato il Benessere del cittadino, insieme a personale, innovazione tecnologica e il caldissimo fronte di mobilità e parcheggi.
  • Dott.ssa Carmela Pompilio: Gestirà gli Affari generali e istituzionali, i rapporti con le associazioni e i comitati di quartiere, oltre alla gestione dei beni condivisi del territorio.
Rimodulazione e "interim" al Bilancio - Il rimpasto ha toccato anche i componenti già presenti in Giunta. L'assessore Alessandra Rondinone si concentrerà ora esclusivamente su Servizi sociali, politiche giovanili e barriere architettoniche, settori che richiedono una presenza costante in vista della chiusura della programmazione triennale. L'assessore Cosimo Damiano Di Lernia assume invece una delega marcatamente tecnica e orientata agli investimenti: sviluppo del territorio, progetti PINQUA, PNRR, patrimonio e demanio marittimo. Il dato politico rilevante riguarda però la delega al Bilancio. Dopo il passo indietro del dott. Luca Lignola, ringraziato per il risanamento dei conti, il Sindaco Bottaro ha deciso — per il momento — di non assegnare l'incarico, trattenendo le deleghe finanziarie in capo a se stesso. Un segnale di come il Primo Cittadino voglia monitorare direttamente l'attuazione delle ultime manovre economiche del suo mandato.

Tra strategia e malumori politici - L'operazione, pur presentata come un atto di coordinamento con il "modello regionale" per preparare la volata alla nuova coalizione, non mancherà di sollevare polveroni. Se da un lato il Sindaco ha blindato il perimetro del centrosinistra, dall'altro si intravedono già le prime crepe legate alle aspettative deluse. In città si attendono infatti le reazioni di quei settori della maggioranza — o singoli esponenti — che auspicavano una chiamata assessorile rimasta, al momento, "non pervenuta". La polemica è servita: c'è chi legge in queste nomine una reale volontà di rinnovamento e chi, invece, un mero calcolo elettorale per sedare o premiare specifici gruppi politici a soli tre mesi dal voto.

Questo il riepilogo dei componenti della Giunta di Amedeo Bottaro con le relative deleghe:
  • Fabrizio Ferrante (vice Sindaco, deleghe a lavori pubblici, manutenzione scuole, edifici e verde, servizi cimiteriali; politiche per la disabilità e rapporti con le società partecipate)
  • Paola Valente (deleghe a transizione ecologica, ambiente e sviluppo sostenibile, igiene urbana, attività agricole e della pesca, sport, contenzioso, trasparenza e legalità)
  • Alessandro Capone (deleghe a attività produttive, commercio e artigianato, promozione politiche per lo sviluppo economico e interventi per le politiche abitative del territorio)
  • Lucia De Mari (deleghe a pubblica istruzione, cultura, pari opportunità e azioni contro la violenza di genere e sui minori)
  • Cosimo Damiano Di Lernia (deleghe a sviluppo del territorio, progetti PINQUA e PNRR, patrimonio e demanio marittimo)
  • Irene Cornacchia (deleghe a benessere del cittadino, mobilità e parcheggi, innovazione tecnologica, personale)
  • Carmela Pompilio (deleghe a Affari generali, affari istituzionali, tributi, gestione dei beni condivisi del territorio, rapporti con istituzioni e associazioni locali, rapporti con i comitati di quartiere)
  • Alessandra Rondinone (deleghe a servizi sociali, politiche giovanili e diritti dell'infanzia, partecipazione attiva dei cittadini e osservatorio sulle barriere architettoniche)
  • Domenico Briguglio (deleghe a Polizia locale, sicurezza del territorio, protezione civile, viabilità, cura dei luoghi e spazi pubblici, infrastrututre e reti, rapporti con il consiglio comunale)
WhatsApp Image atWhatsApp Image atWhatsApp Image at
  • Comune di Trani
  • Trani Amministrative 2026
Altri contenuti a tema
Trani, il Sindaco Bottaro ridisegna la Giunta annuncia l'uscita di tre assessori e la rimodulazione delle deleghe Trani, il Sindaco Bottaro ridisegna la Giunta annuncia l'uscita di tre assessori e la rimodulazione delle deleghe Un rimpasto strategico per consolidare il campo largo in vista del voto di maggio.
Una riflessione di "INSIEME" - Trani: "La politica insulti meno e ascolti di più" Una riflessione di "INSIEME" - Trani: "La politica insulti meno e ascolti di più" Il clima tossico che sta inquinando il dibattito politico tranese
Noi Moderati e il Centrodestra: al via il percorso per l’alternativa politica a Trani Noi Moderati e il Centrodestra: al via il percorso per l’alternativa politica a Trani Verso le amministrative per voltare pagina: si cerca una guida autorevole contro il declino e l’immobilismo della città
Rilascio della carta d'identità elettronica: le aperture straordinarie del mese di febbraio Attualità Rilascio della carta d'identità elettronica: le aperture straordinarie del mese di febbraio Necessaria la prenotazione attraverso la piattaforma ministeriale “Prenotazioni CIE
Tranibenecomune. il centrosinistra non è dei singoli: unità, responsabilità e discontinuità per Trani Tranibenecomune. il centrosinistra non è dei singoli: unità, responsabilità e discontinuità per Trani La politica deve tornare alla sua funzione più alta: governare nell'interesse della città e dei cittadini, non di pochi
Rottamazione Quinquies, Trani Libera incalza il Comune: «È uno strumento di bilancio che non si può ignorare» Rottamazione Quinquies, Trani Libera incalza il Comune: «È uno strumento di bilancio che non si può ignorare» Appello all'Amministrazione per approvare il regolamento previsto dalla Legge di Bilancio
27 Carta d'identità elettronica, quattordici aperture pomeridiane a febbraio Enti locali Carta d'identità elettronica, quattordici aperture pomeridiane a febbraio È sempre necessaria la prenotazione sulla piattaforma ministeriale
Trani 2026, Riserbato rompe gli indugi: «Pronto a tornare in campo per la città» Trani 2026, Riserbato rompe gli indugi: «Pronto a tornare in campo per la città» L'ex sindaco chiude la stagione del silenzio: «Un ruolo me lo ritaglierò, sono di centro destra e sono a disposizione.»
Parcheggi a Trani, ex ausiliario della sosta: «Nel dibattito assenti i lavoratori»
5 febbraio 2026 Parcheggi a Trani, ex ausiliario della sosta: «Nel dibattito assenti i lavoratori»
Diventare difensore civile: una nuova professione tra opportunità occupazionali e sviluppo sociale
5 febbraio 2026 Diventare difensore civile: una nuova professione tra opportunità occupazionali e sviluppo sociale
Piazza Plebiscito cambia volto: al via il restyling per un cuore urbano più sicuro e verde a Trani
5 febbraio 2026 Piazza Plebiscito cambia volto: al via il restyling per un cuore urbano più sicuro e verde a Trani
Trani, il Sindaco Bottaro ridisegna la Giunta annuncia l'uscita di tre assessori e la rimodulazione delle deleghe
5 febbraio 2026 Trani, il Sindaco Bottaro ridisegna la Giunta annuncia l'uscita di tre assessori e la rimodulazione delle deleghe
L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città
5 febbraio 2026 L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città
Il Questore della Bat incontra gli studenti del De Sanctis
5 febbraio 2026 Il Questore della Bat incontra gli studenti del De Sanctis
Trani, odissea disabili per la Commissione Patenti
5 febbraio 2026 Trani, odissea disabili per la Commissione Patenti
Una "bussola " per il futuro: il Liceo De Sanctis porta gli studenti alla scoperta dello sportello UniBa
5 febbraio 2026 Una "bussola" per il futuro: il Liceo De Sanctis porta gli studenti alla scoperta dello sportello UniBa
Parcheggio Stazione, Lima (FdI): «Bene l’opera, ma l’ennesima esternalizzazione è un errore»
5 febbraio 2026 Parcheggio Stazione, Lima (FdI): «Bene l’opera, ma l’ennesima esternalizzazione è un errore»
Riforma della Giustizia: Trani al centro del dibattito verso il Referendum
5 febbraio 2026 Riforma della Giustizia: Trani al centro del dibattito verso il Referendum
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.