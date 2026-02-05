Trani, varata la nuova Giunta: Briguglio, Cornacchia e Pompilio entrano in squadra. Bottaro trattiene il Bilancio

Dott. Domenico Briguglio: Assume gran parte delle competenze dell'ex assessora Cecilia Di Lernia. Si occuperà di Polizia Locale, sicurezza del territorio, protezione civile e viabilità , aggiungendo il coordinamento della cura dei luoghi, infrastrutture, reti e i rapporti con il Consiglio Comunale.

Fabrizio Ferrante (vice Sindaco, deleghe a lavori pubblici, manutenzione scuole, edifici e verde, servizi cimiteriali; politiche per la disabilità e rapporti con le società partecipate)

Paola Valente (deleghe a transizione ecologica, ambiente e sviluppo sostenibile, igiene urbana, attività agricole e della pesca, sport, contenzioso, trasparenza e legalità)

Alessandro Capone (deleghe a attività produttive, commercio e artigianato, promozione politiche per lo sviluppo economico e interventi per le politiche abitative del territorio)

Lucia De Mari (deleghe a pubblica istruzione, cultura, pari opportunità e azioni contro la violenza di genere e sui minori)

Cosimo Damiano Di Lernia (deleghe a sviluppo del territorio, progetti PINQUA e PNRR, patrimonio e demanio marittimo)

Irene Cornacchia (deleghe a benessere del cittadino, mobilità e parcheggi, innovazione tecnologica, personale)

Carmela Pompilio (deleghe a Affari generali, affari istituzionali, tributi, gestione dei beni condivisi del territorio, rapporti con istituzioni e associazioni locali, rapporti con i comitati di quartiere)

Alessandra Rondinone (deleghe a servizi sociali, politiche giovanili e diritti dell'infanzia, partecipazione attiva dei cittadini e osservatorio sulle barriere architettoniche)

Domenico Briguglio (deleghe a Polizia locale, sicurezza del territorio, protezione civile, viabilità, cura dei luoghi e spazi pubblici, infrastrututre e reti, rapporti con il consiglio comunale)

Dopo l'annuncio mattutino di una rimodulazione "generosa" e proiettata al futuro, il Sindaco di Trani,, ha sciolto le riserve ufficializzando i nomi che comporranno l'esecutivo cittadino per l'ultimo scorcio di mandato. Una manovra che non è solo un avvicendamento tecnico, ma una vera e propria redistribuzione di pesi politici volta a consolidare il perimetro della coalizione in vista delle amministrative di maggio.La nuova squadra vede l'ingresso di tre figure alle quali sono stati affidati comparti strategici e delicati:Il rimpasto ha toccato anche i componenti già presenti in Giunta. L'assessoresi concentrerà ora esclusivamente su, settori che richiedono una presenza costante in vista della chiusura della programmazione triennale. L'assessoreassume invece una delega marcatamente tecnica e orientata agli investimenti:. Il dato politico rilevante riguarda però la delega al. Dopo il passo indietro del dott., ringraziato per il risanamento dei conti, il Sindaco Bottaro ha deciso — per il momento — di non assegnare l'incarico,. Un segnale di come il Primo Cittadino voglia monitorare direttamente l'attuazione delle ultime manovre economiche del suo mandato.L'operazione, pur presentata come un atto di coordinamento con il "modello regionale" per preparare la volata alla nuova coalizione, non mancherà di sollevare polveroni. Se da un lato il Sindaco ha blindato il perimetro del centrosinistra, dall'altro si intravedono già le prime crepe legate alle aspettative deluse. In città si attendono infatti le reazioni di quei settori della maggioranza — o singoli esponenti — che auspicavano una chiamata assessorile rimasta, al momento, "non pervenuta". La polemica è servita: c'è chi legge in queste nomine una reale volontà di rinnovamento e chi, invece, un mero calcolo elettorale per sedare o premiare specifici gruppi politici a soli tre mesi dal voto.