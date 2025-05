Transizione 5.0, a Trani il seminario per le imprese su incentivi e innovazione

Con il patrocinio della Città di Trani e della Provincia di Barletta-Andria-Trani, e con il contributo di BCC Appulo Lucana in qualità di partner dell'evento, Confimi Industria Bari - BAT - Foggia presenta il seminario: "Piano Transizione Industria 5.0: Le novità degli incentivi alle imprese" che si terrà giovedì 22 maggio, alle ore 17:30, a Palazzo San Giorgio, Trani.



Un'occasione preziosa per illustrare le opportunità offerte dal Piano Transizione 5.0 alle imprese italiane, con particolare attenzione agli strumenti di finanza agevolata, transizione energetica e trasformazione digitale. Si chiude così, il primo cerchio di iniziative nell'importantissimo territorio della Bat, dopo gli incontri organizzati a Barletta e Andria.



La città di Trani ospiterà quindi questo terzo evento che celebra la nascita di Confimi BAT, la nuova articolazione territoriale di Confimi Industria Bari – Bat- Foggia, nata per dare voce e supporto alle imprese locali, promuovendo lo sviluppo sostenibile e l'innovazione nel tessuto produttivo del territorio. Programma Introduce e modera:

Riccardo Figliolia – Segretario Generale Confimi Industria Bari-BAT-Foggia e Presidente Distretto Dialogoi



Saluti istituzionali:

Pasquale Di Noia – Vicepresidente Provincia BAT

Amedeo Bottaro – Sindaco di Trani

Leonardo Zaccagni – Presidente Confimi Industria BAT

Interventi tecnici:

Vincenzo Caldarone – Presidente Comunità Energetica Rinnova

Anna Rotondo – Esperta in incentivi alle imprese, Confimi Servizi Terziari

Tito Tiani – Commercialista, esperto in finanza agevolata, Confimi Servizi Terziari

Riccardo Figliolia – I Nobili Srl, Confimi Industria BAT

Michele Zema – Direttore Commerciale CSQA Certificazioni



Conclusioni:

Michele Rinaldi – Presidente BCC Appulo Lucana

Alfonso Cialdella – Presidente Confimi Industria Bari-BAT-Foggia

Seguirà cocktail di networking, per favorire il dialogo tra imprese, istituzioni e professionisti del territorio.



In collaborazione con:

INTRAPRESA, CSQA, Dialogoi – Distretto Produttivo dell'Industria Culturale, Comunità Energetica Rinnovabile, Palazzo San Giorgio.

Luisa Colonna

Responsabile Relazione Pubbliche ed Eventi Confimi Bat