Trasferta a Ivrea del Giullare: emozione e standing ovation a "Good Job"

"Good Job, quando l'inserimento lavorativo è un lavoro ben fatto": venerdì 5 maggio nella Ico Academy di Ivrea , a un evento articolato su un convegno, uno spettacolo teatrale, una cena di gala benefica, sono stati protagonisti alcuni giovani della compagnia del Teatro del giullare e altri della Brigata della Locanda del giullare guidati da Marco Pentassuglia, a dimostrare che ciò che si fa a Trani è un esempio di inclusione attraverso l'arte e il lavoro che offre davvero frontiere importanti a chi è affetto da disabilità e alle loro famiglie.Ed è stata proprio la compagnia del Teatro del Giullare a esibirsi con lo spettacolo teatrale lo - La rinascita, presentato dal regista Marco Colonna con la descrizione dei servizi della Cooperativa promozione sociale e solidarietà. A seguire il responsabile della Cooperativa promozione sociale e solidarietà di Trani, Marco Pentassuglia, ha raccontato l'esperienza della integrazione lavorativa della Locanda del giullare, il Ristorarte.Questa giornata è stata dedicata all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità : siamo al nord , parliamo di cooperative che impiegano in alcuni casi anche 900 dipendenti di cui la metà sono persone con disabilità. Queste cooperative hanno collaborazioni con diverse aziende del territorio in un tessuto produttivo sicuramente più sviluppato che al sud."Ma la cosa bella - racconta Marco Pentassuglia - è che tutto questo evento è stato organizzato all'interno della fabbrica storica, la prima di Olivetti di Ivrea, patrimonio dell'Unesco, di cui una parte è stata adibita al museo, altre invece destinata a organizzazioni congressuali - e eravamo a esibirci in uno spazio che era dedicato alle macchine da scrivere e è valorizzato oggi come contenitore culturale ".Location quindi molto prestigiosa con circa 150 persone a assistere allo spettacolo e standing ovation finale.Grande emozione sia nello spettacolo che nel racconto di come con il Giullare tra il teatro e la locanda si realizzi inclusione ; alcuni ragazzi della locanda, condividendo con colleghi del luogo l'esperienza del servizio hanno portato il solito entusiasmo e la verve che caratterizzano l'atmosfera del ristorarte tranese.Obiettivo dell'evento è stato la sensibilizzazione e la diffusione di Buone prassi alle tematiche dell'inclusione sociale e della disabilità in un contesto non istituzionale ma attraverso pratiche elaboratoriali rivolte agli utenti al fine di ampliare la conoscenza e le possibilità di reinserimento sociale di soggetti svantaggiati.