Tre giorni di formazione con la Frog Academy

Da oggi, i pomeriggi deldiverranno una vera scuola di formazione per l'intrattenimento professionale. A partire da, e a seguire, il Gran Shopping Molfetta ospiterà la ", a scuola dall'animatore", un progetto nato dalla collaborazione tra, in arte, attivo da oltre vent'anni nel mondo dell'intrattenimento, e il centro commerciale molfettese.Insieme daranno vita ad una vera scuola di intrattenimento e animazione rivolta alle ragazze e ai ragazzi che amano viaggiare, essere a contatto con gli altri e che riconoscono tra i propri talenti caratteristiche artistiche qualio il semplice empatizzare con le persone. Peculiarità che potrebbero diventare un vero e proprio lavoro già a partire dall'grazie alla possibilità messa a disposizione della Frog Academy che darà a molti dei partecipanti al corso la possibilità unica di entrare subito nel, grazie all'attestato che verrà rilasciato al termine dei tre giorni dedicati alla formazione degli animatori.Oltre a Roselli, artisti ed esperti del mondo dell'animazione e dello spettacolo insegneranno a coloro che parteciperanno al corso tutti i segreti e i trucchi per catturare l'attenzione del pubblico e farlo divertire. La personalità e il carisma sono tra le principali caratteristiche da possedere, ma la Frog Academy, attiva dal 2016, insegnerà diverse tecniche per affrontare in modo vincente qualunque imprevisto.I partecipanti al corso, oltre al kit dell'animatore composto da una sacca, una t-shirt, un badge e una spilletta, riceveranno come detto un attestato di partecipazione, valido anche per i crediti scolastici. Tanti elementi che nella full immersion di tre giorni, contribuiranno a garantire una formazione preziosa per chi desidera apprendere tutti i segreti del magico mestiere di animatore, una preziosa possibilità che la Frog Academy mette a disposizione dei partecipanti al corso per la prossima estate.