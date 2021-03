Tre ragazzini tentano furto nella scuola Bovio: messi in fuga dalla Polizia

I giovanissimi sono stati visti fuggire dalla scala esterna di emergenza e scappare poi lungo i binari, inseguiti dagli agenti costretti a scavalcare la cancellata.



Nella loro corsa hanno abbandonato la piccola refurtiva che è stata così recuperata. Sul posto è giunta a supporto anche una pattuglia della polizia locale.



Sono entrati nella scuola media Giovanni Bovio probabilmente più per fare danni che per rubare attrezzature.Ma l'allarme ha fatto accorrere la polizia di stato sul posto, chiamata in forza dal servizio di vigilanza, arrivata dopo.