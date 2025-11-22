Volume Obiettivo Trani
Eventi e cultura

Trent’anni di memoria cittadina: l’Associazione Tranensis presenta “Obiettivo Trani”

Appuntamento domenica all'auditorium San Luigi

Trani - sabato 22 novembre 2025 10.09
L'Associazione Culturale Tranensis celebra trent'anni di storia cittadina con la presentazione del volume "Obiettivo Trani – 30 anni al servizio della città", un'opera che raccoglie testimonianze, immagini e ricordi di un lungo percorso al fianco della comunità tranese.

L'appuntamento è fissato per giovedì 30 novembre 2025 alle ore 19:00 presso l'Auditorium San Luigi di Trani.

A condurre la serata sarà Nico Aurora, direttore de Il Giornale di Trani. L'evento sarà arricchito dagli intermezzi musicali a cura di Vincenzo Giuseppe Tursi, e da momenti poetici che vedranno protagonisti Bruna Facondi e Giulio Di Filippo dell'Associazione Mimesis: la prima declamerà poesie in italiano, il secondo in dialetto.

Il volume "Obiettivo Trani" è il frutto di un lavoro collettivo, nato con l'intento di custodire e valorizzare la memoria storica della città, raccontando esperienze, progetti e volti che hanno segnato la vita culturale e sociale di Trani negli ultimi tre decenni.

Una serata aperta a tutta la cittadinanza, per rendere omaggio a chi ha raccontato Trani con passione, dedizione e spirito di servizio.
  • Cultura
