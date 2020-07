Trenta anni di servizio, in Comune si festeggia il pensionamento dell'agente di polizia locale Pina De Feudis

Social Video 19 secondi Pina De Feudis

Con i suoi modi burberi e la sua innata simpatia, dopo 30 anni di onorato servizio l'agente della Polizia locale Pina De Feudis è pronto ad andare in pensione. Questa mattina in Comune si è svolta una piccola cerimonia per festeggiare tutti i suoi anni di onorato servizio. «Sono assolutamente convinto - ha dichiarato Bottaro - che da domani, anche senza più indossare la divisa della Polizia locale, Pina De Feudis manterrà la stessa forza e la stessa energia che l'hanno caratterizzata negli oltre 30 anni di onorato servizio». E nonostante le belle parole, il sindaco si è beccato anche uno "scappellotto" amichevole dall'agente.«Approfitto - ha continuato - per ringraziare lei e tutti i dipendenti del Comune di Trani per ciò che hanno saputo darmi nel corso di questi 5 anni. Con l'auspicio di viverne altri 5, impegnativi e stimolanti come questi appena trascorsi». Con la parola sempre pronta e la sua nota intransigenza per ogni minima inflazione, l'ormai ex vigilessa Pina difficilmente sarà dimenticata dai tranesi.