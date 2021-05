Tribunale di Trani, Aiga denuncia la carenza di giudici di pace

Aiga Trani, nella persona del presidente avv. Riccardo Giorgino, a seguito delle numerose segnalazioni da parte degli iscritti, ha ritenuto opportuno segnalare al Presidente del Tribunale di Trani e al presidente del Coa di Trani le criticità che attualmente interessano l'Ufficio Giudice di Pace di Trani.Prescindendo dalle notorie problematiche connesse alla pandemia, che hanno rallentato fisiologicamente l'intero comparto della Giustizia, l'Ufficio del Giudice di Pace di Trani, nonostante gli sforzi profusi dai magistrati onorari e dal personale amministrativo, non è più in grado di fronteggiare la domanda di giustizia a causa della grave carenza di organico. Com'è noto, il locale Ufficio del G.d.P. è territorialmente competente per i Comuni di Trani, Molfetta, Terlizzi, Ruvo di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, e, malgrado l'estensione del bacino di utenza, lo smaltimento degli affari è affidato a soli due G.O.P., rispetto ai precedenti cinque giudici.Negli ultimi mesi si susseguono continui rinvii di cause civili e dei processi penali, certamente non amputabili ai magistrati, che con encomiabile sforzo professionale cercano di garantire la tutela dei diritti dei cittadini, ma proprio in virtù dell'oggettiva impossibilità di smaltire il carico di contenzioso che sommerge l'Ufficio. Aiga Trani, pertanto, auspica una sollecita reintegrazione dell'organico giudiziario ed amministrativo, eventualmente anche ricorrendo temporaneamente a giudici assegnati ad altri Uffici del Distretto.