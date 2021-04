Trionfo di Trani al Paper Week Challenge, Nacci: "Evidente indicatore del lavoro sviluppato negli ultimi anni"

Amiu S.p.A. commenta la vittoriosa partecipazione della città di Trani all'edizione 2021 del "Paper Week Challenge" promosso da Comieco (Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) tenutosi dal 12 al 18 aprile 2021."Il fatto che Trani sia stata tra le protagoniste dell'edizione 2021 della Paper Week, l'iniziativa nazionale promossa da Comieco per sensibilizzare una raccolta differenziata di qualità - dichiara l'Amministratore Unico di AMIU S.p.A. Ing. Gaetano Nacci - è un evidente indicatore del lavoro sviluppato negli ultimi anni sui temi ambientali ed in particolare dei passi in avanti compiuti in ordine alla raccolta differenziata. In particolare, la vittoriosa partecipazione di Trani trainata dagli studenti della città, a cui vanno i nostri complimenti, è il segno della capacità dei più giovani di interpretare una nuova stagione nel recupero delle materie prime e di adottare in prima persona comportamenti responsabili. AMIU S.p.A., in collaborazione con l'amministrazione comunale, continuerà ad operare nell'ottica dell'economia circolare e coerentemente con la sostenibilità ambientale nonché nella direzione opposta a quella sbandierata dai pochi ma rumorosi "profeti di sventura" che con ostinazione chiedono che la città resti indietro nel tempo, ponendosi fuorigioco rispetto al contesto nazionale".