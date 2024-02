Truffe telefoniche ed informatiche, se ne parla in biblioteca venerdì 9

L'associazione Udicon Trani organizza per il giorno 9 febbario 2024, alle ore 16.00 presso la locale Biblioteca Comunale, un evento informativo trattando il delicato tema delle truffe (telefoniche e/o informatiche) di cui spesso sono vittime le persone più fragili. L'evento sarà l'occasione per dare le informazioni su come riconoscere il tentativo di truffa e cosa fare in tali casi.