Martedì 24 incontro in biblioteca comunale

L'associazione culturale La Maria del porto APS organizza nell'ambito de I Dialoghi di Trani una tavola rotonda in collaborazione con l'Assessorato alle Culture della Città di Trani, per discutere del tema "Turismo, impresa e terzo settore al tempo della guerra in Ucraina".L'incontro si svolgerà martedì 24 maggio alle ore 19:00 presso la Biblioteca comunale G. Bovio Trani.Alla tavola rotonda interverranno:Cardenia Casillo, Presidente Fondazione CasilloMarina Lalli, Presidente Federturismo ConfindustriaDomenico Favuzzi, CEO di ExpriviaGiovanni Pomarico, Presidente gruppo MegamarkGianfranco Viesti, EconomistaModeratore: Domenico Castellaneta, giornalista e caporedattore Repubblica-Bari.