Tutti i numeri di un anno del Giullare: gli straordinari risultati di una realtà di Trani elogiata in tutta Italia

La realtà, anzi, le realtà nate in seno alla Cooperativa Sociale Promozione Sociale di Trani con la sua molteplicità di servizi e progetti sui quali svetta la stella del Festival del giullare, - Challenge teatrale dal sapore sempre più internazionale - costituisce un modello straordinario di organizzazione davvero ammirata in tutto il territorio nazionale : dal SAVE Centro Antiviolenza TRANI, alla Ludausilioteca - Centro Diurno per minori , al Pronto Intervento sociale , la Compagnia Teatrale Il Giullare , il Centro diurno socio educativo e riabilitativo il Centro Jobel Marketico, La Locanda del Giullare - il Ristorarte , il Dormitorio Mons. Picchierri , fino alla Casa per la Vita Centro Jobel. Non tutti i cittadini tranesi conoscono la grandezza di questa realtà ed è bello poter elencare i traguardi raggiunti solo nell'ultimo anno perché si possa essere orgogliosi di questa fucina di progetti sempre più fertili della costruzione continua di nuove idee . Per questo pubblichiamo quelli che sono i numeri raggiunti nella appena concluso 2023, traguardi che sono già alla base di nuove iniziative e soprattutto nuove possibilità di vita di gioia, di lavoro, di condivisione autentica e di reciproco accrescimento."Il nostro augurio è che il limite possa diventare un valore fondante delle nostre vite e relazioni... che l'imperfezione possa essere guida nelle nostre quotidianità... che le persone, ogni persona, possano essere sempre il centro della nostra convivenza su questa terra... "Un lavoro di squadra in cui non sono protagonisti soltanto la presidente Cinzia Angarano, Marco Pentassuglia, Giovanna Capurso, Alessandra Tranchino tutto lo staff della Locanda, Marco Colonna, Ma davvero tutti i ragazzi e ogni persona che collabora con questo che è da considerarsi davvero un piccolo mondo per realizzare un mondo migliore.Complessivamente 260 sono state le persone che tra artisti, accompagnatori, collaboratori, tecnici, volontari, ecc. sono state coinvolte nei vari eventi del Festival Il Giullare- ci hanno raggiunto al Festival artisti, amici, compagnie, volontari dalla Svizzera, dalla Spagna, da Rovereto (TN), Badalucco (IM), Milano, Livorno, Pisa, Arezzo, Firenze, Urbania, Belvedere Ostrense (AN), Roma, Tivoli (RM), Frascati (RM), Napoli, Foggia, San Severo (FG), Bari, Corato (BA), Molfetta (BA), Fasano (BR), Crispiano (TA), Barletta (BT), ecc.- Abbiamo stimato complessivamente tra tutti gli eventi del #festivalilgiullare circa 7000 spettatori!Continuiamo "a dare i numeri!!" del #festivalilgiullare XV edizione:Teatro: sono 12 gli spettacoli teatrali andati in scena da Febbraio a Luglio 2023Musica: 9 i protagonisti (tra singoli e gruppi) che hanno dato vita a eventi e momenti musicali di cui 1 DJSETCabaret-Intrattenimento: 1 serata di Stendup Comedy e 1 serata con cabaret e presentazione di libri, oltre alle gags per 6 serate della nostra Compagnia Teatrale Il GiullareDanza/Ballo: 3 complessivamente le esibizioniCinema: 1 proiezioneLibri/Editoria: 5 tra libri e progetti editoriali presentatiArti circensi: 1 esibizioneMentalismo: 1 esibizioneSport: 2 gli atleti paralimpici incontratiPoesia: 1 eventoCucina/Cooking show: 2 eventi di cooking-show, circa 8 le volte in cui tra eventi, pranzi e cene è stata protagonista La Locanda del Giullare - il Ristorarte , 7 complessivamente le serate con la presenza del Truck del GiullareEventi complessivamente realizzati: 266 Location complessive utilizzate: Centro Jobel - Piazza Mazzini - Chiesa di Ognissanti - Largo Pastore - Salto dell'Acciuga - Parco Santa GeffaIl #festivalilgiullare in varie forme è durante tutto l'anno "on the road": partecipando con la propria Compagnia Teatrale Il Giullare a eventi, festival o con La Locanda del Giullare - il Ristorarte e il suo truck, o raccontando dei suoi progetti in momenti formativi, incontri, ecc.Ecco alcune esperienze "on the road" del 2023:- 5 maggio 2023 ad IVREA in occasione di "Good Job" con gli amici della Cooperativa Andirivieni- 31 maggio e 1 giugno: presso la facoltà di Psichiatria Universitaria dell'Università di Bari in un seminario formativo organizzato da ANTEO- 5 e 8 giugno: nel Corso di competenze trasversali "Fuoriformato. Margini e possibilità. Atto secondo" - organizzato dal Dipartimento di Ricerca e innovazione umanistica dell'Università di Bari- 28 luglio: a Barletta (BT) in occasione dell'Ecodisfida Festival a cura di Io con la terra OdV- 18 ottobre: a Lucera (FG) nell'Evento di Disseminazione "Mission Inclusion" a cura dell'Università di Foggia- 20 ottobre: a Mantova con gli amici della Associazione Casa del Sole Onlus in occasione di All-in ROCK Mantova 2023- 28 e 29 ottobre al festival Fuori Misura a Tolentino, Pollenza, Treia (MC)- 21 novembre: presso l'Università di Foggia all'interno dell'Inclusion Fest#ilgiullare 2023 è comparso in articoli di testate online o della carta stampata, TV, radio più volte:- 11 servizi video - di cui 2 nella trasmissione "O Anche No" di Paola Severini Melograni nella puntata del 3 settembre e nel 30 settembre durante l'intervista a Feetdj- radio: 2 volte di cui una il 1 maggio nel programma "La sfida della solidarietà" su Radio Rai Gr Parlamento condotto da Paola Severini Melograni e l'altra su Radio Radicale dove Paola parla del nostro Festival Il Giullare- per 131 volte se parla in articoli di testate on line e cartacee- oltre 85.000 è la copertura dei nostri post Facebook e quasi 2.700 quella Instagram