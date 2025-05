"Tutti pazzi per Rose", stasera film iconico al Polo Museale di Trani

Ancora un appuntamento per il IX Anniversario del Polo Museale "Tutti pazzi per Rose" una deliziosa commedia romantica francese dai colori pastello del 2012. Nella Francia di fine anni cinquanta, Rose Pamphyle vive in una piccola città di provincia della Normandia.La vita sembra riservarle poche sorprese: un matrimonio già organizzato con il figlio del meccanico, un bravo ragazzo. Una vita da casalinga. Ma il sogno di Rose è di diventare segretaria. Pur nata in provincia, il suo è uno spirito decisamente da donna moderna e emancipata. La sua tenacia, e un talento fuori dal comune nel battere a velocità strepitosa i tasti della macchina da scrivere - la porteranno lontano. Supera i colloqui presso un'agenzia di assicurazioni e diventa la segretaria di Louis Echard, di cui ovviamente si innamorerà follemente.Al centro della pellicola, ovviamente, le macchine per scrivere e un concorso di dattilografia, in cui le attrici hanno imparato a battere a macchina per davvero, intraprendendo un percorso di formazione intensiva grazie ad esperti del settore: di certo una preparazione inusuale per un ruolo cinematografico, decisamente anacronistico nel nuovo millennio, ma di grande impegno.Una pellicola spensierata in cui aleggia femminilità, romanticismo e fascino alla francese.Partecipazione gratuita con obbligo di partecipazione telefonica allo 0883.58.24.70.Evento in collaborazione con Fondazione Megamark e Universo Salute Opera Don Uva.