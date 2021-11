Uffici della Bat a Trani: perchè non ubicarli in immobili pubblici?

Uffici della Provincia a Trani: perchè non ubicarli in immobili pubblici? E' la domanda di Raimondo Lima, membro della direzione nazionale di Fratelli d'Italia: "Bene il ritorno degli uffici provinciali a Trani" dice, aggiungendo che "sinceramente peró non mi ha mai entusiasmato, anche in passato, il fatto che gli uffici della provincia fossero dislocati in alcuni immobili privati""Avrei preferito - sottolinea l'ex consigliere comunale - fossero allocati in uno dei tanti immobili pubblici comunali che andrebbero maggiormente valorizzati.Penso per esempio allo splendido Palazzo Vischi, un palazzo storico per decenni sede della Biblioteca comunale e che ultimamente si è cercato di alienare ma che secondo il mio modesto parere, meriterebbe una nuova vita.Con i soldi che la provincia spende per l'affitto di un immobile privato si potrebbe (o sarebbe potuto) restituire la fruizione di un immobile storico e perché no, dare nuova linfa al centro storico ultimamente "preda" esclusiva della movida".