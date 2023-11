Ufficializzato a Trani l’avvio del corso in Food & Beverage Management

Si è tenuto martedi 31 ottobre, nella sede di Palazzo San Giorgio a Trani, l'avvio ufficiale del corso biennale di alta formazione in "Food & Beverage Management" della Fondazione ITS Turismo Puglia.Erano presenti gli studenti che hanno superato le selezioni tenutesi nei giorni scorsi, la Direttrice del corso, Antonella Silvestri, che ha magistralmente illustrato alla platea l'importanza del biennio di specializzazione, la Coordinatrice Valentina Viti e tutti i virtuosi partner del territorio come chef stellati e operatori del settore ricettivo e culturale. Al tavolo dei relatori anche Mario Landriscina per Assoturismo, Felice Sgarra, chef stellato Michelin del ristorante Casa Sgarra, Rocco Fusco per il gruppo Alegra ed Ognissanti, Mauro Bochicchio ideatore e fondatore di Cultural, Festival della cultura alimentare, Stefano Di Gennaro chef stellato del ristorante Quintessenza, Matteo Robustella del corso Its Turismo Manfredonia in "Food & Beverage".Un ringraziamento a Palazzo San Giorgio ed alla Dott.ssa Marina Lalli per l'ospitalità ricevuta. Nel parterre Tania Torelli dello storico ristorante tranese "Il Melograno" e altri partner come i rappresentanti di Confindustria Puglia e FederTurismo."Il corso – ha annunciato la direttrice Silvestri - partirà la prima metà di novembre e sarà una grande opportunità di crescita e formazione per il territorio e sopratutto per la città di Trani. Mi preme ringraziare il parroco Don Francesco della parrocchia San Giuseppe per aver messo a disposizione le aule del polo di formazione situato in via de Robertis, nuova sede del corso".La presidente ITS Turismo Puglia, Giuseppa Antonaci, non potendo presenziare, ha inviato un messaggio di ringraziamento verso tutti per la partecipazione ed ha augurato un buon inizio corso agli studenti iscritti. Ha ricordato che i corsi sono completamente gratuiti poichè finanziati, e che sono stati riaperti i termini di preiscrizione al corso per i pochissimi posti rimasti disponibili dopo le selezioni svolte nei giorni 23 e 24 ottobre.Pertanto vi è ancora possibilità di preiscrizione (a cui seguiranno altre selezioni) dei candidati per gli ultimi posti disponibili al corso.