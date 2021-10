Ufficio scolastico regionale nella Bat, Ciliento: «Finalmente un punto di riferimento per i nostri istituti»

«L'ufficio scolastico regionale nella Bat sarà realtà». E' il commento della consigliera regionale del Pd, Debora Ciliento. «A comunicarlo ieri in conferenza stampa è stato il Prefetto Maurizio Valiante che ha posto così basi concrete per la sua realizzazione. L'istruzione e la cultura sono tasselli importanti per il nostro territorio, la scuola è il motore delle nostre comunità e va posta al centro del dibattito politico. Per questo l'USr Bat rappresenta l'inizio di un percorso per i nostri istituti che avranno finalmente un punto di riferimento provinciale al pari degli altri territori.Ringrazio il Prefetto per il lavoro che sta svolgendo, ponendo la giusta attenzione al mondo dell'educazione e della cultura. Questo risultato fa capire che in questo momento si sta dando voce ad una richiesta di dirigenti e insegnanti che da anni non era mai stata presa in considerazione, al fine di ottimizzare il lavoro che il mondo scolastico svolge nel nostro territorio».