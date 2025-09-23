Cronaca Aggiornamenti in Diretta
Ultim'ora. Incidente grave alla stazione di Trani
Si tratta di un uomo di 41 anni di Trani: circolazione ferroviaria ferma
Trani - martedì 23 settembre 2025 7.40
Ci sono ritardi alla circolazione dei treni, purtroppo destinati ad aumentare, a causa di un incidente avvenuto in stazione a Trani,. Non è ancora confermata, ma risulterebbe molto probabile, la presenza di una persona deceduta. Sul posto la Polizia di Stato per i primi rilievi ed accertamenti. Seguiranno aggiornamenti.
- Ore 07:10: la circolazione dei treni è momentaneamente sospesa
- Ore 07:34: confermata la morte di un uomo di 41 anni di Trani
