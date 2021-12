Ultimo aggiornamento dei casi di covid a Trani: sono 277

Non solo asintomatici: la raccomandazione è estrema prudenza per evitare contagi

Gli esiti dei numerosissimi tamponi che vengono effettuati ininterrottamente in questi giorni continuano a rilevare contagi da covid, sia in persone asintomatiche che in persone che accusano sintomi. L'ultimo dato diffuso dall'Asl Bat è quello di 277 casi attualmente positivi a Trani: solamente due giorni fa, il 29 dicembre, i casi erano 159. Una dato che crea forte preoccupazione e che probabilmente spingerà il Comune ad adottare opportuni provvedimenti.Il covid si traveste da influenza e l'influenza, viceversa, si traveste da covid: nel dubbio la raccomandazione, specialmente quando non si ha avuto la possibilità di effettuare un tampone, è quella di utilizzare la mascherina e seguire le indicazioni suggerite per le condivisioni dei cenoni di fine anno e i pranzi di Capodanno: distanziamento a tavola, evitare lo scambio dei telefonini, areare i locali e curare al massimo l'igiene delle mani.