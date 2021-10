Un altro branco di cinghiali in contrada Lamamara: gli agricoltori hanno sempre più paura

"Gli agricoltori hanno paura e si rivolgono a noi", riferisce Peppino Nardò, presidente delle Guardie Campestri del territorio. In contrada Lamamara è l'ultimo avvistamento ripreso da un cellulare ma le segnalazioni vanno moltiplicandosi. I cinghiali sono numerosi e si aggirano tra gli ulivi, sembrano allontanarsi dall'auto ma poi proseguono nella loro direzione.Oltretutto questo è il periodo di raccolta delle olive e i proprietari di oliveti hanno paura per sè e per i propri operai o familiari.L'emergenza cinghiali è ormai un dato nazionale ma a livello locale bisognerebbe concertare provvedimenti mirati a arginare questa "invasione" sempre più importante, ovviamente nel rispetto degli animali.Riportiamo comunque dal web un paio di suggerimenti validi per chiunque , passeggiando tra le campagne, si imbatta in uno o più cinghiali."Se incontriamo un gruppo di cinghiali la prima regola da seguire è non disturbarli, non avvicinarsi a loro. La seconda ed ultima regola, ancora più importante della prima, è che se siamo con un cane e non è al guinzaglio, lo dobbiamo richiamare immediatamente, mettergli il guinzaglio ed impedirgli di minacciare i cinghiali.I cinghiali sono animali pacifici e difficilmente attaccano l'uomo o gli altri animali. Però, se si sentono minacciati, si difendono caricando chi li minaccia. Il punto cruciale è che per un cinghiale, se noi ci avviciniamo a lui agitando le mani e/o parlando ad alta voce cercando di scacciarlo, siamo una minaccia. Un cane che ringhia contro di loro, è una minaccia. E loro si difenderanno"