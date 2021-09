Un altro furto d'uva sventato dalle Guardie Campestri

Settembre è tradizionalmente il mese della raccolta di uva, sia da vino che da tavola e non è affatto infrequente vedere in queste settimane sui marciapiedi ambulanti che vendono uva da cassette che sbucano dai cofani delle auto .Il dubbio sorge: saranno i proprietari della vigna o quella frutta sarà stata rubata?Non vogliamo eccedere in malizia, fatto sta che anche nella sera di mercoledì, passate le 22 in zona Tufarelle /Muridana, le guardie campestri di Trani hanno sventato un altro furto recuperando oltre 20 casse piene di uva che sono state restituite al legittimo proprietario."Il lavoro di squadra sta premiando", ha dichiarato il presidente delle Guardie Campestri Peppino Nardò; e ha aggiunto di dover ringraziare in primis il coordinatore del servizi e tutte le guardie che stanno profondendo tutto l'impegno e la dedizione possibile per prevenire e sventare furti di uva."Complimenti anche alle guardie che si dedicano con passione alla radio vigilanza delle ville che grazie alla tempestività degli interventi non lamentiamo furti in ville dei nostri associati. Grazie ragazzi grazie di cuore anche da parte di tutti gli associati", ha concluso il presidente.