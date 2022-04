Un altro modo è possibile": parte venerdì da Trani l'azione del Centro della Giustizia minorile di Puglia e Basilicata

Il Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia e Basilicata di Bari inaugurerà il 21 Aprile 2022 alle ore 10.30 presso la sede dell'Associazione Croce Bianca OdV-ETS a Trani il Servizio di Promozione e Prossimità Educativa "Un Altro modo è Possibile".Questo nuovo Servizio della Giustizia Minorile intende realizzare un proficuo livello di interazione sistemica con i Servizi Territoriali, con le Istituzioni e gli Enti pubblici e privati del Terzo Settore che, in sintonia con le linee guida del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, attivano concrete politiche di intervento in a favore del mondo giovanile, in un'ottica di azioni di prossimità propedeutiche e funzionali ad attività di prevenzione del disagio e della devianza giovanili, oltre che di lettura ed analisi dei bisogni del territorio in cui ciascun Attore Sociale è radicato.La prospettiva è quella di immaginare e realizzare scenari sociali dove si sintetizzano gli effetti di una nuova concezione della pena e di una vera e propria "Giustizia di Comunità", in linea con le più moderne acquisizioni della Giustizia Ristorativa e sulla scorta dei risultati ottenuti nelle attività riparative e di mediazione dei conflitti. L'obiettivo comune è incrementare la capacità inclusiva e di ri-abilitazione dei progetti educativi realizzati e promossi all'interno della rete locale di servizi pubblici e privati, nella cornice di una Comunità che si muove verso nuovi modelli, non violenti, di relazione, ove tornano ad avere cittadinanza competenze come il perdono e la gentilezza. Una comunità dove i giovani e gli adulti che hanno sbagliato trovino risposte utili per la loro responsabilizzazione e una seconda chance per diventare cittadini attivi, accettati e utili alla loro comunità.Le referenti del Servizio saranno presenti presso l'Associazione Croce Bianca di Trani, nelle giornate del Lunedì, Martedì e Venerdì in orario di Ufficio.