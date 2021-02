Un anno senza Patrick Zaki, il Comune di Trani aderisce alla campagna per liberarlo

Ad un anno esatto dall'arresto di Patrick Zaki, l'Italia si mobilita con diverse iniziative per la sua liberazione. Lo studente egiziano iscritto all'università di Bologna fu fermato all'aeroporto del Cairo il 7 febbraio del 2020 con l'accusa di minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento a manifestazioni illegali, sovversione, diffusione di notizie false e propaganda per il terrorismo. Il 2 febbraio la custodia cautelare in carcere in Egitto è stata prolungata di 45 giorni.Ad un anno esatto dalla carcerazione, la Città di Trani, su proposta del gruppo Puglia Solidale Verde, di Sinistra Italiana Trani, del consigliere comunale Luca Morollo e dell'assessore alle culture Francesca Zitoli aderisce alla campagna nazionale per liberarlo.Sulla pagina istituzionale è stata pubblicata questa mattina un'illustrazione appositamente realizzata dall'artista Massimiliano Di Lauro. «Speriamo tutti che Patrick torni presto libero e che sia fatta giustizia sul suo caso», sono le parole del sindaco Bottaro.