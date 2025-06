Un’arpa, un pianoforte e due giovanissimi talenti del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari accendono l’estate di Trani

I biglietti sono disponibili presso il botteghino del Palazzo delle Arti Beltrani (via Beltrani 51, Trani) dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00 (chiuso il lunedì), anche con Carta del docente. Il costo è di 10,00 euro (ridotto soci partner 8,00 euro). L'ingresso include anche la visita al museo nella giornata del concerto, dalle 10:00 alle 19:00 (inizio del concerto).

Dal prossimo 4 luglio gli appuntamenti con le "Eccellenze" saranno con i talenti del Conservatorio Nino Rota di Monopoli, tutti alle ore 19.00, nelle date del 4, 11, 18 e 25 luglio. I biglietti per il terzo concerto "Il fascino della grande musica" sono acquistabili al link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/il-fascino-della-grande-musica/263778

I biglietti per i singoli eventi oltre al botteghino, anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo delle Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/palazzo-delle-arti-beltrani/4206 . Altra novità per la prenotazione è rappresentata dal numero di WhatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma. Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it

In un pomeriggio d'estate che profuma di bellezza e musica, la cornice senza tempo del Salone Beltrani si prepara ad accogliere il terzo concerto della rassegna "Eccellenze in Concerto – Il fascino della grande musica", in programma venerdì 20 giugno alle 19:00 (ingresso a partire dalle 18:30). Due strumenti, due giovani promesse, un solo concerto: Giulia Abbaticchio all'arpa e Davide Dentuti al pianoforte, entrambi forgiati nel vivaio di talenti del Conservatorio "Niccolò Piccinni" di Bari.La rassegna, organizzata da Delle Arti ODV ETS in collaborazione con il prestigioso conservatorio barese, si inserisce nel ciclo di eventi "Musica a Corte" ed è pensata per far risplendere la musica classica attraverso l'entusiasmo e la freschezza delle nuove generazioni. E in questo, i giovanissimi Abbaticchio e Dentuti rappresentano un binomio perfetto. La prima, sedicenne originaria di Palese, ha già collezionato una serie impressionante di premi e riconoscimenti, dimostrando un talento precoce e una dedizione cristallina allo studio dell'arpa. Il secondo, pianista e compositore diciassettenne, ha portato la sua musica in sale da concerto di mezza Europa, distinguendosi per una sensibilità profonda e una tecnica raffinata.Nel cuore del centro storico di Trani, tra arte, note e silenzi sospesi, questo concerto si annuncia come un'occasione per lasciarsi sorprendere dalla forza di un linguaggio che supera ogni epoca. E riscoprire, magari, che la grande musica non ha età.Il pubblico potrà assistere all'esibizione di Giulia Abbaticchio e Davide Dentuti. Sedici anni e una passione nata per caso con un'arpa celtica ricevuta da bambina: oggi Giulia Abbaticchio è considerata un'eccellenza del Conservatorio "Piccinni", dove prosegue brillantemente i suoi studi. Vincitrice di numerosi premi assoluti in concorsi nazionali e internazionali, ha perfezionato il suo talento in masterclass con alcune delle più importanti arpiste a livello europeo e ha già calcato palcoscenici di spessore in rassegne e festival.Davide Dentuti, diciassettenne pianista e compositore, anch'egli già affermato a livello nazionale e internazionale. Premiato in concorsi e protagonista di esibizioni in città come Bologna, Tirana e Vienna, ha firmato la sua prima composizione orchestrale "Waltz n.1" nel 2023, eseguita dall'Orchestra OLES. Dotato di una sensibilità musicale e di una maturità interpretativa fuori dal comune, promette di incantare il pubblico con l'eleganza del suo tocco.Un viaggio tra epoche e suggestioni sonore: il repertorio del concerto del 20 giugno che intreccia eleganza barocca, impressionismo francese, virtuosismi romantici e modernità sorprendenti. A dare inizio al programma sarà l'arpa di Giulia Abbaticchio, che guiderà il pubblico in un incantevole excursus tra delicatezza e brillantezza espressiva. Si parte con Georg Friedrich Händel e il suo Concerto in Si bemolle maggiore, Op. 4 n. 6, dove la solennità del barocco inglese si alterna a momenti di lirismo puro. A seguire, la Ballade di Alphonse Hasselmans, con le sue tinte malinconiche e sognanti, segna un passaggio verso il tardo romanticismo francese. Il viaggio continua con le immagini sonore impressioniste di Jacques Ibert, nel suggestivo Reflets dans l'eau, per poi tuffarsi nella modernità evocativa di Paul Chertok e la sua scintillante Ten Past Two, brano dal linguaggio ritmico e contemporaneo, che svela il volto più audace dell'arpa.Dopo questo preludio, il concerto prosegue con il pianista Davide Dentuti, che accenderà il Salone Beltrani con una selezione di brani dalla bellezza ipnotica e dal virtuosismo struggente. Aprirà con una delle pagine più affascinanti di Fryderyk Chopin: Andante spianato e Grande Polacca brillante, Op. 22, un'esplosione di grazia e brillantezza che coniuga la dolcezza introspettiva all'esuberanza polacca. Seguirà Ondine, gioiello inquieto e incantato tratto da Gaspard de la nuit di Maurice Ravel, un brano che sfida i limiti del pianoforte evocando i sussurri di una creatura acquatica, tra brillanti arabeschi e ombre inquietanti. Infine, un tuffo nell'anima russa con i Preludi Op. 23 n. 4, 5, 6 e 7 di Sergej Rachmaninov: pagine profonde, romantiche e a tratti drammatiche, capaci di condensare l'intero spettro emotivo umano in una manciata di minuti.