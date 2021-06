Un'auto e un camion intrappolati tra le sbarre del passaggio a livello di via de Robertis

Persistono ancora i già ben noti problemi di sicurezza legati al passaggio a livello di via De Robertis. Questa mattina, ben due mezzi, un'auto e persino un camion, sono rimasti intrappolati tra le sbarre abbassate. L'ennesimo episodio a dimostrazione della necessità, urgenza e improcrastinabilità dei lavori di realizzazione della chiusura del passaggio a livello e realizzazione del sottopasso veicolare, come già sottolineato in passato dal Movimento per la realizzazione del sottovia.