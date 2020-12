Un corso di formazione di “maneggio in sicurezza delle armi da fuoco, con cenni al tiro da difesa” rivolto al personale della Polizia Locale di Trani

Un corso di formazione per il personale della Polizia Locale per gestire ogni tipo di situazione nelle migliori condizioni di sicurezza possibili sarà rivolto, a titolo gratuito, al personale della Polizia Locale di Trani."Ringrazio l'amico e collega Antonio Corvasce – scrive Biancolillo in un post - che, nonostante da qualche mese sia in quiescenza, ha accolto l'invito di mettere a disposizione delle Donne e degli Uomini della Polizia Locale di Trani, a titolo completamente gratuito, la sua esperienza quale Istruttore di Tiro della Polizia di Stato.Grazie alla sua disponibilità, infatti, organizzeremo un corso di maneggio in sicurezza delle armi da fuoco, con cenni al tiro da difesa.Un momento di aggiornamento professionale che è stato già apprezzato dal Comune di Barletta quando, nei mesi scorsi, Antonio ha messo a disposizione la sua Esperienza e la sua Professionalità per le Donne e gli Uomini in servizio presso la Polizia Locale della stessa città.È indispensabile garantire una formazione idonea e costante affinché tutti gli operatori siano sempre preparati e addestrati per gestire ogni tipo di situazione nelle migliori condizioni di sicurezza possibili. L'obiettivo è sempre quello di garantire una maggiore sicurezza sul territorio e, per tale motivo, deve essere sempre garantita in primis un'adeguata formazione a tutti gli operatori impiegati sul nostro territorio, i quali devono essere costantemente aggiornati su ogni tema, per poter garantire di conseguenza una maggiore sicurezza ai cittadini".Biancolillo è presidente della prima commissione consiliare alla Polizia Locale, Protezione civile, Diritto alla salute, rapporti con la Provincia, personale, Servizi demografici e Innovazioni tecnologiche.