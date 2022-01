Un donatore è un supereroe: premiato un disegno della scuola D'Annunzio per il concorso Fidas

Un disegno realizzato da due studenti della classe ex IIIB, attualmente VB, del III Circolo Didattico D'Annunzio di Trani, ultimo dei lavori meritevoli di premiazione per la fase provinciale della seconda edizione è dedicato ai superpoteri del donatore. La consegna in modalità telematica con i vertici di Fidas Fpds, i docenti e gli stessi alunni."Supereroe? No, donatore" è il titolo del disegno realizzato da due studenti della classe ex IIIB, attualmente VB, del III Circolo Didattico D'Annunzio di Trani, ultimo dei lavori meritevoli di premiazione per la fase provinciale del concorso "A scuola di dono 2020", promosso da Fidas Nazionale e riservato agli studenti delle Scuole Primarie, delle Scuole secondarie di I grado e delle Scuole secondarie di II grado.La consegna del riconoscimento da parte di Fidas Pugliese Donatori Sangue - Odv è stata effettuata in modalità telematica, così come impongono le attuali norme di sicurezza Anti-Covid. Presenti il presidente di Fidas Pugliese, Corrado Camporeale, il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti di Fidas Fpds, Marco Buzzerio, il presidente e la consigliera di Fidas Fpds Trani, Rosa Ardillo e Beatrice Brullo, le docenti Barbara Carpentieri e Rosa Raffaella, anche in rappresentanza della dirigente Angela Tannoia, insieme ai piccoli allievi della VB."A Scuola di Dono è un concorso indetto da Fidas Nazionale e poi promosso e trasmesso sul territorio da tutte le federate - ha commentato il presidente Camporeale - Promuovere la donazione del sangue verso le generazioni più giovani è un'azione importante e direi fondamentale. Non solo per l'opera di sensibilizzazione in sé, ma anche per la capacità di coinvolgimento verso i propri genitori insita nei bambini e nei ragazzi. Siamo sempre molto felici di entrare nelle scuole, anche se in modalità telematica. Il contatto con i ragazzi è fondamentale per dare futuro al nostro lavoro".Il III Circolo Didattico D'Annunzio di Trani è la terza delle tre le scuole pugliesi vincitrici della fase provinciale del concorso "A Scuola di Dono 2020", assieme all'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Bitritto (Ba) e all'Istituto Comprensivo "San Giovanni Bosco" di Massafra (Ta). L'ultima premiazione dell'edizione 2020 è stata anche occasione per parlare della terza edizione, appena avviata, di "A Scuola di Dono".Tutte le informazioni sulla terza edizione di "A Scuola di Dono", il bando e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.fidaspugliese.it e attraverso i canali social della Fidas Fpds su facebook e instagram.