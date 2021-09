Un gruppo di volontari per ripulire un tratto di falesia

Hanno unito le forze, e sono andati a ripulire ciò che gli "incivili" avevano lasciato sulle pietre: bottiglie, bicchieri, rifiuti piccoli e grandi abbandonati non nei cestini ma per terra. Il consigliere comunale Luca Morollo sui social: "Appena terminata un grande azione di pulizia della falesia sita nei pressi del chiosco Barbayanne. Grazie alle volontarie e ai volontari di Hastarci Trani, SuLe ManiChe, Gruppo Speleologico Ruvese e al personale del Barbayanne è stato possibile ripulire da tutti i rifiuti un tratto di costa della nostra città. Ringrazio Amiu Trani, l'amministratore unico Gaetano Nacci e i suoi operatori per la collaborazione. Contiamo sulla sensibilità dei cittadini per mantenere la zona pulita".