Un nuovo prestigioso riconoscimento all’attore e regista tranese Enzo Matichecchia

Due anni di pandemia ha creato non pochi problemi al mondo dello spettacolo in generale ed in particolare al teatro ed ai suoi teatranti. In Italia solo un teatro su tre ha riaperto e nella nostra città, come ben sappiamo, dopo il Supercinema ha chiuso i battenti anche il cinema-teatro Impero.Questo non ha impedito ad alcuni nostri artisti nel continuare la propria attività, sia su altrui palcoscenici che di promozione della cultura teatrale. E' il caso di Enzo Matichecchia, attore e regista tranese che con la sua Compagnia dei Teatranti ha continuato ad organizzare la rassegna nazionale "Venerdì a Teatro" giunta alla terza edizione e ad occuparsi della direzione artistica di "Teatro a Corte" la cui seconda edizione si terrà a partire da metà giugno presso la corte "Davide Santorsola" del Palazzo delle Arti Beltrani.Domenica scorsa alla serata di premiazione dell'edizione 2022 del festival "I Love Teatro" tenutasi presso il Teatro Comunale Rossini in quel di Gioia del Colle, Enzo Matichecchia ha ricevuto il premio quale migliore regia per lo spettacolo "Tre preti per una besciamella", ricevendo anche un simbolico premio in denaro che chiaramente lascerà (parole sue) nelle casse della Compagnia.«I premi sono sempre soggettivi, ma che goduria riceverli» ha commentato al termine della premiazione.