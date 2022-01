Un nuovo vaso con aromi da cucina sul luogo dove perse la vita lo chef Casale

Gesti inaspettati, di quelli che scaldano il cuore. Questa mattina, sul luogo dell'incidente, in via Martiri di Palermo, dove quattro anni fa perse la vita lo chef Raffaele Casale è stato aggiunto un vaso con aromi da cucina. «E' stato emozionante vedere questo dono fatto da sconosciuti» - è il commento di papà Felice -. «La cosa che mi colpisce di più è solamente un anno fa questo luogo è stato vandalizzato per ben due volte. La mia ricerca della giustizia sta suscitando l'amore dei tranesi».Solamente qualche giorno fa il Gip ha deciso di riaprire le indagini sull'inchiesta della morte del giovane chef, rigettando la richiesta di archiviazione delle indagini avanzata dal Pm e disponendo nuove perizie sulla moto guidata dalla vittima la sera del tragico incidente e sull'auto della donna, unica indagata, presente quella sera.Ora quest'altro gesto, che giunge il giorno dell'Epifania, un altro bel regalo in un anno che fa ben sperare per la famiglia Casale.