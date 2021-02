Un pezzetto di Trani va ai Golden Globe con Sofia e "La vita davanti a sé"

Il film Netflix girato soprattutto a Bari è candidato come miglior film straniero e per la miglior canzone

Solo qualche scena girata a Trani , ma anche con poco è piacevole l'idea che la nostra città possa viaggiare oltre oceano grazie a una candidatura prestigiosa quella come miglior film straniero ai Golden Globes.lI film, che ha come protagonista una intensissima Sofia Loren, per la quale ha sorpreso la mancata candidatura, è stato girato dal figlio della grande attrice, Edoardo Ponti. La Loren interpreta un'ebrea sopravvissuta all'olocausto che si prende cura di un bambino senegalese.Le scene "tranesi" sono state girate nel quartiere ebraico e hanno visto tornare Sofia Loren a Trani dopo trent'anni, quando girò con la Wertmuller "Sabato, domenica e lunedì".La pellicola italiana si aggiudica due nomination, una come miglior film straniero e l'altra per la miglior canzone originale, interpretata da Laura Pausini.Una cornice, quella dei nostri borghi e del nostro mare, che siamo sicuri , non potrà che affascinare gli spettatori di tutto il mondo.