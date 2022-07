Un pomeriggio di risate e spensieratezza sulle giostre per i ragazzi del Trani Autism Friendly

Il Trani Autism Friendly continua ad espandere la propria rete di servizi per rendere più accessibile e divertente la vita dei ragazzi con disabilità fisiche, intellettuali e motorie, e questa volta ha regalato loro un pomeriggio di svago e gioia alle giostre. "Un'attività che per tanti adolescenti risulta quasi banale, per questi ragazzi diventa un'impresa molto complicata. Ma è grazie alla collaborazione tra diverse figure che un pomeriggio di luglio come tanti si è trasformato in ricordo indelebile dell'estate 2022". Con queste parole Fabrizio Ferrante, vice sindaco e promotore del progetto del Comune di Trani, commenta la bella iniziativa che ha regalato ore di divertimento e spensieratezza ad un nutrito gruppo di ragazzi con disabilità.Ferrante spiega come è stato possibile regalare questo piccolo sogno ai ragazzi, e racconta: "Grazie alla complicità dei titolari delle giostre presenti in questo momento nella zona sud di Trani e di Ermanno Bellucci, vice presidente di Puglia e Basilicata dell'associazione nazionale spettacoli viaggianti (Anesv), siamo riusciti ad organizzare il pomeriggio tutto dedicato ai nostri ragazzi speciali".Ferrante prosegue: "Abbiamo coinvolto la più antica associazione nel mondo dei giostrai e i titolari delle attività del luna park per concordare una visita quanto più sicura e piacevole per i nostri ragazzi, considerando anche il caldo record delle ultime settimane. Abbiamo fatto in modo che la visita potesse avvenire in un orario adeguato, alla presenza di un accompagnatore, e la loro disponibilità a far accedere gratuitamente i ragazzi alle attrazioni ci ha fortemente commosso"."L'obiettivo del Taf è quello di regalare momenti di normalità a chi non la vive quotidianamente, attività date per scontate dai coetanei diventano insormontabili per questi ragazzi", conclude Ferrante: "fare rete è il nostro modo per eliminare tutti i tipi di barriere che ostacolano le esperienze più belle, e solo con il grande cuore di tutti coloro che si sono messi a disposizione è stato possibile realizzare questo piccolo grande dono".