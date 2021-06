Un "tappeto" di rifiuti: oggi Trani si risveglia così

Bicchieri di plastica sparsi alla rinfusa e bottiglie vuote. Bidoni straripanti d'immondizia e per terra un mare di tovaglioli e carte. Imballaggi fuori i locali, scatoloni e bustoni neri fuori ai locali. Ecco come si presentava questa mattina, giovedì 3 giugno, il Porto di Trani, poco prima delle ore 9.E' quel che rimane il giorno dopo della prima festività infrasettimanale di giugno, quella che di fatto sancisce l'avvio della bella stagione. E questa volta neanche la vicina Piazza Plebiscito è stata risparmiata.Del resto, col possibile passaggio della Puglia in zona bianca nelle prossime settimane ed un maggior afflusso di forestieri in città, episodi del genere saranno sempre più frequenti.