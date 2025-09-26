Un Teatro a cielo aperto per gli anziani di Villa Guastamacchia

Comunicato AUSER "Non ti scordar di me" - Il Programma Comunicato AUSER "Non ti scordar di me" - Il Programma

Il Distretto Urbano del Commercio, il Comune di Trani, Confcommercio e Confesercenti sono lieti di comunicare la conclusione del trasferimento del Teatro Open Air presso Villa Guastamacchia, a disposizione del Centro Polivalente per anziani del Comune di Trani, attualmente gestito dall'AUSER Volontariato ETS Trani. La cerimonia di inaugurazione del Teatro avverrà domenica 28 Settembre alle ore 10.30 a cura di AUSER Trani nell'ambito della 18^ edizione della Festa dei Nonni, "Non ti scordar di me", rassegna sostenuta dall'Assessorato alle Culture del Comune di Trani, con un programma articolato di iniziative che si svolgeranno da Venerdì 26 Settembre a Giovedì 2 Ottobre.Saranno presenti il sindaco Bottaro, l'ass. alle Attività Produttive Capone, l'Ass. Servizi Sociali, Rondinone e l'assessora alle Cultura De Mari, unitamente al manager del DUC, Landriscina ed i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti. Aver deciso di affidare il Teatro all'aperto al centro Polivalente per Anziani di Villa Guastamacchia, sottolineano dal Comune e dal DUC Trani, è stata una precisa volontà di continuare ad utilizzare appieno e continuativamente una struttura che testimonia l'attenzione rivolta alla Comunità anziana della Città, dotandola di uno strumento idoneo ad arricchire ancor di più le variegate attività sociali e ricreative, in particolare quelle musicali e teatrali, cui l'assistenza dell'AUSER darà un particolare valore aggiunto.Si ringrazia pertanto l'Amministrazione del Comune di Trani, il Presidente ed il V. Presidente del D.U.C. di Trani, i rappresentanti di Confesercenti e Confcommercio ed il Presidente dell'AUSER Trani per la collaborazione offerta nella allocazione del Teatro Open Air, nella certezza che sarà apprezzato dagli Ospiti e garantita la sua manutenzione. Si allega il Programma e la locandina della 18^ edizione della Festa dei Nonni a cura di AUSER Trani