Teatro open air
Teatro open air
Associazioni

Un Teatro a cielo aperto per gli anziani di Villa Guastamacchia

Domenica 28 settembre l'inaugurazione, a cura di AUSER, in occasione della 18^ edizione della Festa dei Nonni

Trani - venerdì 26 settembre 2025 Comunicato Stampa
Il Distretto Urbano del Commercio, il Comune di Trani, Confcommercio e Confesercenti sono lieti di comunicare la conclusione del trasferimento del Teatro Open Air presso Villa Guastamacchia, a disposizione del Centro Polivalente per anziani del Comune di Trani, attualmente gestito dall'AUSER Volontariato ETS Trani. La cerimonia di inaugurazione del Teatro avverrà domenica 28 Settembre alle ore 10.30 a cura di AUSER Trani nell'ambito della 18^ edizione della Festa dei Nonni, "Non ti scordar di me", rassegna sostenuta dall'Assessorato alle Culture del Comune di Trani, con un programma articolato di iniziative che si svolgeranno da Venerdì 26 Settembre a Giovedì 2 Ottobre.

Saranno presenti il sindaco Bottaro, l'ass. alle Attività Produttive Capone, l'Ass. Servizi Sociali, Rondinone e l'assessora alle Cultura De Mari, unitamente al manager del DUC, Landriscina ed i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti. Aver deciso di affidare il Teatro all'aperto al centro Polivalente per Anziani di Villa Guastamacchia, sottolineano dal Comune e dal DUC Trani, è stata una precisa volontà di continuare ad utilizzare appieno e continuativamente una struttura che testimonia l'attenzione rivolta alla Comunità anziana della Città, dotandola di uno strumento idoneo ad arricchire ancor di più le variegate attività sociali e ricreative, in particolare quelle musicali e teatrali, cui l'assistenza dell'AUSER darà un particolare valore aggiunto.

Si ringrazia pertanto l'Amministrazione del Comune di Trani, il Presidente ed il V. Presidente del D.U.C. di Trani, i rappresentanti di Confesercenti e Confcommercio ed il Presidente dell'AUSER Trani per la collaborazione offerta nella allocazione del Teatro Open Air, nella certezza che sarà apprezzato dagli Ospiti e garantita la sua manutenzione. Si allega il Programma e la locandina della 18^ edizione della Festa dei Nonni a cura di AUSER Trani
Locandina
Locandina © Credits
Comunicato AUSER "Non ti scordar di me" - Il ProgrammaComunicato AUSER "Non ti scordar di me" - Il Programma
  • Confesercenti
  • Auser
Altri contenuti a tema
Festa dei Nonni, a Trani Auser organizza Non ti scordar di me Eventi e cultura Festa dei Nonni, a Trani Auser organizza Non ti scordar di me Il programma dei festeggiamenti che culmineranno il 2 ottobre
"Stare bene, stare insieme": a Trani si conclude il progetto di Auser "Stare bene, stare insieme": a Trani si conclude il progetto di Auser Nove mesi di benessere e prevenzione
"Aperti X Ferie", l'estate di Auser di Trani chiude tra gli applausi "Aperti X Ferie", l'estate di Auser di Trani chiude tra gli applausi Grande festa a Villa Guastamacchia per la serata finale della rassegna che ha promosso l'invecchiamento attivo e la socialità
Un palco a cielo aperto per Villa Guastamacchia: nuova vita al teatro "Open Air" Un palco a cielo aperto per Villa Guastamacchia: nuova vita al teatro "Open Air" Rimontato nell'ampia area verde del centro Auser
L'Auser Trani ed il "Maggio in Cultura 2025" Eventi e cultura L'Auser Trani ed il "Maggio in Cultura 2025" Oggi a Villa Guastamacchia, Antonio del Giudice presenta il romanzo "Figlio della Terra". Dialoga con l'autore Felice Di Lernia
Auser Trani presenta "Maggio in Cultura" Auser Trani presenta "Maggio in Cultura" Una tre giorni sul «Diritto ad apprendere in ogni fase della vita in modo accessibile»
Trani esprime il primo presidente di AUSER Bat: è Antonio Corraro Trani esprime il primo presidente di AUSER Bat: è Antonio Corraro Eletto alla unanimità al I^ Congresso Provinciale a Palazzo delle Arti "Beltrani"
AUSER, a Trani il primo congresso costitutivo provinciale AUSER, a Trani il primo congresso costitutivo provinciale il 27 marzo a Palazzo delle Arti Beltrani i delegati eleggeranno il primo presidente Auser della BAT
Dialoghi di Trani: si è parlato di sessualità e diversità
26 settembre 2025 Dialoghi di Trani: si è parlato di sessualità e diversità
Progetto da 7 milioni per riutilizzare le acque reflue: al via il cantiere a Trani
26 settembre 2025 Progetto da 7 milioni per riutilizzare le acque reflue: al via il cantiere a Trani
Successo per la 20ª edizione del Torneo Semilampo "Gen. Giuseppe Dell’Erba "
26 settembre 2025 Successo per la 20ª edizione del Torneo Semilampo "Gen. Giuseppe Dell’Erba"
Chiusura Ponte Lama, l'allarme della Lega
25 settembre 2025 Chiusura Ponte Lama, l'allarme della Lega
"Architetture: l'arte di costruire ": tornano le giornate europee del Patrimonio
25 settembre 2025 "Architetture: l'arte di costruire": tornano le giornate europee del Patrimonio
L’Umanità permanente tra diritto, scienza e architettura
25 settembre 2025 L’Umanità permanente tra diritto, scienza e architettura
Polizia Locale e Provinciale, consegnate a Barletta 138 Patenti di Servizio
25 settembre 2025 Polizia Locale e Provinciale, consegnate a Barletta 138 Patenti di Servizio
Al Gran Shopping Mongolfiera arriva "BlindSale ", lo shopping si fa a scatola chiusa
25 settembre 2025 Al Gran Shopping Mongolfiera arriva "BlindSale", lo shopping si fa a scatola chiusa
Aston Martin Roma: il progetto firmato Maldarizzi
25 settembre 2025 Aston Martin Roma: il progetto firmato Maldarizzi
Al via la seconda edizione dell'Oktoberfest a Trani
25 settembre 2025 Al via la seconda edizione dell'Oktoberfest a Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.