Un tributo a De Gregori e ad altri grandi cantautori italiani a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani

Palazzo delle Arti Beltrani si prepara a vivere un'esperienza musicale intensa e ricca di emozioni con il prossimo appuntamento della Nuova Stagione Artistica 2025. Dopo il concerto del 27 aprile dedicato agli appassionati di jazz e delle sue declinazioni, sabato 3 maggio, la Sala Giuseppe Beltrani, con la sua atmosfera raccolta e avvolgente, ospita il concerto "Canzoni che parlano di te" della Tienamente Band (inizio ore 21:00, porta ore 20:30).La magia della musica d'autore prende vita con un tributo sentito e raffinato alla straordinaria tradizione dei cantautori italiani e al "principe" Francesco De Gregori. Le sue canzoni, intrise di poesia e di realismo narrativo, capaci di cogliere le sfumature della vita, accompagnano il pubblico in una serata in cui la musica diventa esperienza e riflessione.Una celebrazione della musica d'autore tra citazioni, riferimenti e melodie che raccontano la realtà, attraverso la sensibilità unica di uno dei più amati autori della musica italiana. De Gregori rappresenta un'icona ispiratrice della formazione musicale pugliese, autore molto vicino alla band sia per lo stile che per i temi trattati nelle canzoni, tutte estremamente comunicative e portatrici di messaggi social ma soprattutto "vita". Un viaggio affascinante che unisce arte, poesia e riflessione, reinterpretando con passione e originalità i brani che hanno segnato la storia del cantautorato italiano.Sul palco, lo straordinario quintetto di talentuosi musicisti pugliesi della Tienamente Band, formato da Francesco Rossi alla voce, chitarra, armoniche, Alessandro De Cillis alla chitarra solista, Nico Arcieri al pianoforte, Mimmo Di Corato al basso, Tommaso Bombini alla batteria, interpreta brani che non sono solo melodie, ma veri e propri racconti in musica, capaci di evocare storie, emozioni e visioni del mondo.Con arrangiamenti personali e interpretazioni originali, l'ensemble dà voce a un repertorio che va oltre il semplice omaggio, trasformandosi in una rilettura appassionata di una tradizione musicale che ha lasciato un segno indelebile. La band nasce nel 2008 dall'idea comune di mettere insieme un repertorio di canzoni ispirate alla più raffinata tradizione dei cantautori italiani, continuamente richiamata e reinterpretata nelle loro esibizioni con personalissime esecuzioni.L'appuntamento del prossimo sabato a Palazzo delle Arti Beltrani offre al pubblico un'esperienza musicale che promette di essere tanto intima quanto potente.